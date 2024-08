Kvalita ovzduší v Evropě se zlepšuje, úroveň znečištění je však na mnoha místech stále nebezpečná

Kvalita ovzduší se v Evropě v posledních desetiletích výrazně zlepšila, znečištěné ovzduší však stále představuje největší zdravotní riziko související s životním prostředím v Evropě i ve světě. Podle nové analýzy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), týkající se dat o kvalitě ovzduší za roky 2022 a 2023 se kvalita ovzduší v Evropě nadále zlepšuje, v řadě míst, zejména ve městech, však míra znečištění zůstává nad doporučenými bezpečnými úrovněmi.

Informační sdělení agentury EEA Stav kvality ovzduší v Evropě v roce 2024 porovnává koncentrace hlavních látek znečišťujících ovzduší v Evropě v letech 2022 a 2023 s normami EU pro kvalitu ovzduší a doporučenými úrovněmi z hlediska zdraví Světové zdravotnické organizace (WHO). Data za rok 2022 jsou konečná a potvrzená vykazujícími zeměmi, zatímco analýza za rok 2023 vychází z předběžných dat.

Z analýzy vyplývá, že kvalita ovzduší v Evropě se zlepšuje, nicméně v celé Evropě nejsou stále dodržovány normy EU. V roce 2022 zaznamenala pouze 2 % evropských monitorovacích stanic vyšší koncentrace jemných částic, než je roční limitní hodnota EU. Téměř všichni Evropané (96 %) žijící ve městech jsou však vystaveni koncentracím jemných částic (PM2,5), které překračují doporučenou hodnotu WHO.

Jemné částice jsou látkou znečišťující ovzduší, která má v Evropě největší negativní dopad na zdraví. Pocházejí především z pevných paliv používaných k vytápění domácností, průmyslové činnosti a silniční dopravy.

Z informačního sdělení agentury EEA rovněž vyplývá, že mezi jednotlivými zeměmi a regiony existují značné rozdíly, přičemž vyšší úroveň znečištění vykazuje střední a východní Evropa. V roce 2022 byly koncentrace jemných částic nižší než doporučená hodnota WHO pouze na Islandu. Koncentrace vyšší než limitní hodnota EU byly naměřeny ve třech členských státech EU: Chorvatsku, Itálii a Polsku.

Akční plán pro nulové znečištění, který je součástí Zelené dohody pro Evropu, stanovuje cíl do roku 2030 snížit počet předčasných úmrtí způsobených jemnými částicemi nejméně o 55 % ve srovnání s úrovní v roce 2005 a dlouhodobý cíl do roku 2050 nemít žádné významné dopady na zdraví. Na začátku tohoto roku dosáhly orgány EU dohody ohledně návrhu aktualizace směrnic o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem více sladit normy EU pro kvalitu ovzduší s doporučenými úrovněmi WHO a přispět k dosažení cílů akčního plánu pro nulové znečištění.

Toto informační sdělení agentury EEA je první analýzou v rámci balíčku agentury EEA s názvem Kvalita ovzduší v Evropě v roce 2024. Ještě v tomto roce agentura zveřejní informační sdělení o emisích látek znečišťujících ovzduší a o dopadech znečištění ovzduší na ekosystémy a lidské zdraví, přičemž uvede odhady úmrtí a zhoršení zdravotního stavu, které lze přičíst špatné kvalitě ovzduší.