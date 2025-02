Kovové obaly bude nově možné třídit až do půl milionu žlutých popelnic po celé republice

Češi budou od roku 2025 moci třídit kovové obaly také do všech žlutých sběrných nádob, a to tam, kde nemají k dispozici nádoby šedé. Na rozšíření a zjednodušení systému třídění kovových obalů se dohodly největší profesní svazy svozových a třídicích firem – SKS, SVPS, ČAOH – a oba obecní svazy, tedy Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Český třídicí systém v obcích se na začátku roku 2025 rozšířil již na jeden milion barevných nádob po celé republice. Polovinu z nich, tedy 500 000 kusů, tvoří ty žluté. Jsou ve všech obcích, kde jejich počet stále roste, a čím dál více lidí je má už i v rodinných domech.

Lidé v ČR třídí velmi dobře a dělají to dobrovolně. Jsme v tom jedni z nejlepších na světě. Jako ČR jsme dosud vždy splnili všechny platné cíle pro obaly. Zjednodušení a rozšíření systému má být poděkování lidem za to, že tak dobře třídí. Spolupracující svazy chtějí, aby to lidé měli ještě jednodušší než doposud.

„U třídění odpadů je z pohledu obcí důležité, aby lidé měli co největší komfort z hlediska jednoduchosti systému a blízkosti, kam mohou odpad odložit. Pak systém dosahuje výborných výsledků,“ říká Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí.

V řadě regionů se třídění kovových obalů do žlutých nádob zkoušelo již několik let a prokázalo se, že je to efektivní cesta a že to má velmi dobré výsledky. „Ano, řada našich obcí potvrzuje, že lidé toto rozšíření velmi přivítali, pochvalují si to. A pomáhá to i samotným obcím v lepších výsledcích třídění,“ dodává Eliška Olšáková, předsedkyně Sdružení místních samospráv.

Milan Doubravský ze Sdružení komunálních služeb vysvětluje, jak si s opatřením poradily třídicí linky. „Ze zkušeností víme, že v regionech, kde se to již několik let úspěšně zkoušelo, se na třídění kovů velmi dobře adaptovaly i stávající třídicí linky. Znásobením popelnic, kam mohou lidé odložit kovy, výrazně narostlo množství vytříděných kovů. Třídicí linky proto postupně připravují také investice do strojových separátorů, protože už se jim to vyplatí.“

Zástupci největších svazů – SKS, SVPS a ČAOH – se shodují, že velká výhoda prováděného rozšíření spočívá v tom, že lidé budou mít bez výraznějších nákladů mnohonásobně větší možnost odkládat kovové obaly – k dispozici bude vlastně skoro na každém rohu.

Podle čerstvých oficiálních čísel MŽP se v ČR aktuálně recykluje 71,4 % kovových obalů a v případě těch ocelových se jedná dokonce již o 91,9 %. To jsou velmi dobrá čísla i na celou EU. Díky dalšímu rozšíření sítě se budeme jako Česká republika i nadále zlepšovat. Pomůže nám to samozřejmě i s nápojovými plechovkami.

Pokud lidé již v současné době vytřídí do žlutých nádob 8 PET láhví z 10 uvedených na trh, pak není důvod, aby do stejných popelnic nevytřídili také 8 z 10 plechovek. Kovy jsou velmi dobře recyklovatelné a v ČR jde v současné době do recyklace plných 99 % z vytříděných kovových obalů. Třídění má proto jasný smysl.

Obchodníci, restauratéři i hoteliéři aktuální akci také vítají. Toto vylepšení a zjednodušení systému pro lidi proto aktivně podporují také SOCR, AČTO a AHR. Pavel Březina z Asociace českého tradičního obchodu podtrhuje klíčový význam toho, že se prováděné rozšíření týká všech kovových obalů, a ne pouze nápojových plechovek, a doplňuje: „Našim zákazníkům vznikají samozřejmě všechny druhy odpadních obalů, a proto podporujeme takové řešení, které zajistí společné a efektivní třídění a recyklaci všech druhů obalů a vlastně i všech komunálních odpadů. Jsme přesvědčeni, že odpady má smysl řešit komplexně a tak, aby to lidé měli co nejjednodušší.“

Zpětná vazba od lidí jasně potvrzuje, že to je správná cesta. Všude, kde se kovy začaly třídit také do žlutých nádob, si to lidé pochvalují. Mají to jednodušší a mají to blíž. Oceňují to i obce a starostové, kterým se pozitivně navyšují výsledky zákonem předepsaných povinností třídění, protože kovy jsou těžké. Lidé jsou spokojení, že mají své kovové obaly kam jednodušeji dávat.