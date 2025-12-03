Konference v Praze otevírá aktuální témata obchodování s emisními povolenkami EU ETS

V hotelu Olympik v Praze se dnes koná odborná konference zaměřená na nejnovější vývoj v systémech EU ETS I a ETS 2. Akce přináší firmám aktuální informace o regulatorních změnách, situaci na trhu s povolenkami i praktických dopadech rozšířeného emisního obchodování na energetiku a průmysl. Během dne vystoupí klíčoví experti z MŽP, průmyslu i energetiky.
V Praze dnes probíhá odborná konference „Obchodování s emisními povolenkami – EU ETS I a II“, kterou pořádá společnost Vidacon. Akce je určena provozovatelům spadajícím pod EU ETS i firmám, které se potřebují zorientovat v novém systému ETS 2. Účastníci se dozví aktuální informace o změnách v EU ETS I, implementaci nového paralelního systému ETS 2 pro dopravu a budovy, situaci na trhu s povolenkami včetně vývoje cen, praktických dopadech uhlíkového cla CBAM a možnostech, jak mohou podniky snižovat emise či financovat dekarbonizační projekty.
Program zahájila Ocelářská unie a.s. a během dne postupně vystoupí experti ze společnosti Vertis, zástupci energetiky a průmyslu včetně ČEZ, ORLEN Unipetrol či odborníků na obchodování s povolenkami. Diskuse se soustředí jak na regulatorní změny, tak na přípravu firem na nové povinnosti, které přinese rozšíření systému emisního obchodování v nejbližších letech.
Konference přichází ve chvíli, kdy EU rozšiřuje povinnosti v rámci emisního obchodování a firmy musí reagovat na nové podmínky, připravit se na systém ETS 2 a rozšířený režim uhlíkového zpoplatnění.
Komentáře