Komu bylo adresováno prohlášení: Nenecháme vás padnout?

Jak mnohokrát bylo slyšet v médiích, můžeme být v klidu. Premiér Fiala tuto větu pronesl již několikrát a velmi důrazně. Poměrně často se z médií také dočteme, co všechno vláda „řeší“. Každopádně za to, že tolik firem ještě nepadlo, nemůže vláda/stát, a jediný, kdo tu něco řeší, jsou firmy a domácnosti.

Energeticky náročný průmysl, jako jsou hutě sklářské, ocelářské, železářské, slévárny, tavírny, válcovny, automotiv a další, je nad propastí. Tržní mechanismy kolabují, nabídka a poptávka na trhu s energiemi a energetickými surovinami už cenu neurčují. Určují ji prohlášení různě důležitých fanfarónů. Cena se stala závislou na tom, jak se který potentát vyspal.

Některým podnikům začala nelehká situace již loni na podzim pádem Bohemia Energy. A od té doby se vezou. Vrcholový management neřídí firmu. Celou šichtu sedí u online grafů a sleduje spotové ceny. Hledá řešení. Poslední instance u mnoha firem způsobila investice do zdrojů na naftu a benzín. Ale jak známo pohonné hmoty okamžitě vyletěly do výšin, takže vyrábět teplo a energie z této suroviny je téměř vražedné.

Lehký topný olej zatím situaci v menších provozech jistí, byť to není žádná hitparáda a pravidlo, že nejvyšší náklad je ten mzdový, vzal za své. Každopádně každá firma jímá odpadní teplo, jak může, a využívá jej, co jí síly stačí všude, kde to jen jde.