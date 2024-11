Komise uložila konečná proti-subvenční cla na dovozy nových bateriových elektrických vozidel konstruovaných pro přepravu osob původem z Číny

Dne 30. 10. 2024 Komise uložila prováděcím nařízením (EU) č. 2024/2754 konečná proti-subvenční opatření na dovozy nových bateriových elektrických vozidel určených pro přepravu osob, která pocházejí z Čínské lidové republiky.

Komise v rámci šetření prokázala praktiky nedovoleného subvencování, které by mohly v budoucnu působit unijnímu odvětví unie významnou újmu a uložila vyrovnávací cla. To znamená, že ke stávajícím 10 % při exportu elektrických automobilů do EU dojde k navýšení, a to o 7,8 % až 35,3 %.

Konkrétně byla vyrovnávací cla uložena dle výše zjištěných subvencí a úrovně spolupráce v šetření v následující výši:

Tesla 7,8 %

BYD: 17,0 %

Geely: 18,8 %

SAIC: 35,3 %

Ostatní spolupracující společnosti: 20,7 %

Všechny ostatní nespolupracující společnosti: 35,3%

Komise dospěla k závěru, že nedovolené subvencování vytváří čínským exportujícím výrobcům takovou konkurenční výhodu, kterou je třeba kompenzovat vyrovnávacími cly. Uložení cel by mělo poskytnout unijním automobilkám prostor pro dokončení vývoje nových BEV a nalezení nových cest, jak se s tlakem konkurence vyrovnat.

Opatření jsou uložena na 5 let s další možností prodloužení.

EU a Čína nadále usilovně pracují na hledání alternativního řešení, které by ovšem muselo být plně slučitelné s WTO, vymahatelné a s možností účinného monitoringu.

Odkaz na plné znění prováděcího nařízení je k dispozici zde.

Tisková zpráva Komise je k nalezení na tomto odkazu.

Vše o případu AS689 - New battery electric vehicles for passengers je k dohledání na webu Komise zde: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2684