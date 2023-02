Komise snižuje emise i u nákladných vozů

Komise navrhuje, aby se emise u nových nákladních vozidel do roku 2040 snížily o 90% a v roce 2030 byly všechny nové městské autobusy bezemisní.

Emise z těžkých vozidel se od roku 2014 meziročně zvyšují. Jedinou výjimkou byl rok 2020, kdy kvůli pandemii Covid -19 došlo k omezení dopravy. Nejrychleji rostoucí množství emisí lze zaznamenat především v nákladní dopravě, jelikož roste poptávka po silniční dopravě, která by měla dále růst i v budoucnu. "V roce 2019 byly emise z nákladní dopravy o 44 % vyšší než emise z letecké dopravy a o 37 % vyšší než emise z dopravy námořní," říká Evropská komise.

Převážná většina evropských těžkých vozidel je dnes poháněna spalovacími motory, které využívají z velké části dovážená fosilní paliva (99 %). Podle Komise to zvyšuje energetickou závislost EU a přispívá k současné volatilitě trhu s energií. Komise zároveň usuzuje, že stávající emisní normy pro těžká vozidla nejsou v souladu s evropskými klimatickými cíli, byť pocházejí z roku 2019. "Současná legislativa nezajišťuje dostatečně jasný dlouhodobý signál pro investory a nezohledňuje novou realitu energetického sektoru a rychlé změny v odvětví výroby těžkých vozidel ve světě," vysvětluje Komise.

Proto přišla s novými emisními normami pro dopravu. Komise předložila návrh s cíli, které od roku 2030 sníží emise nových těžkých vozidel. "Nákladní automobily, městské autobusy a autokary totiž způsobují přibližně 6 % celkových emisí skleníkových plynů v EU a více než 25 % emisí ze silniční dopravy. Díky navrhovaným přísnějším normám by tak mohl tento segment silniční dopravy přispívat k přechodu na bezemisní mobilitu a pomohl by EU dosáhnout cílů, které si stanovila v oblasti klimatu a nulového znečištění," uvádí Komise.

Návrh postupně zavádí přísnější normy pro emise oxidu uhličitého pro téměř všechna nová těžká vozidla s certifikovanými emisemi CO2, a to následovně (ve srovnání s úrovněmi v roce 2019):

45% snížení emisí od roku 2030,

65% snížení emisí od roku 2035,

90% snížení emisí od roku 2040.

Komise dále navrhuje, aby od roku 2030 byly všechny nové městské autobusy bezemisní, což má být "v zájmu rychlejšího zavádění autobusů s nulovými emisemi ve městech".

Zveřejněný návrh bude mít podle Komise pozitivní dopad na transformaci energetického sektoru, a to tím, že sníží poptávku po dovozu fosilních paliv, navýší úspory energie v odvětví dopravy v EU a zajistí jeho nižší energetickou náročnost. "Výhody to přinese i evropským dopravcům a uživatelům, jelikož se sníží výdaje na paliva a celkové náklady na vlastnictví a zajistí se širší využívání energeticky účinnějších vozidel. Dalším pozitivem bude zvýšení kvality ovzduší, zejména ve městech, což přispěje k lepšímu zdraví Evropanů," doplňuje Komise.

Dopravní sektor navíc podle Komise patří ke klíčovým odvětvím, které podporují evropské firmy vyvíjející čisté technologie a stimulují konkurenceschopnost v mezinárodním kontextu. Revizí norem chce Komise poskytnout jasný a dlouhodobý signál pro investice evropského průmyslu do inovativních technologií s nulovými emisemi a zavádění infrastruktury dobíjecích a čerpacích stanic.

"Aby se nám podařilo dosáhnout cílů v oblasti klimatu a nulového znečištění, je třeba, aby se aktivně zapojily všechny části dopravního odvětví. Musíme zajistit, aby byla v roce 2050 téměř všechna vozidla na evropských silnicích bezemisní. Vyžadují to naše klimatické předpisy, ale i naše města - a evropští výrobci se na to již připravují. Dnešní návrh má zajistit, aby se u nových nákladních vozidel objem emisí snižoval a aby stále více městských autobusů neznečišťovalo vůbec. Boj proti změně klimatu, zvyšování kvality života našich občanů a stimulace konkurenceschopnosti evropského průmyslu – to vše spolu úzce souvisí," Frans Timmermans, výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu pro Evropu.