Klimatická změna ohrožuje pěstování chmele a chuť piva, upozorňují vědci

Růst teplot a častější sucha vedou ke snižování výnosu chmele v tradičních chmelařských oblastech v Evropě. Zároveň s výnosem se snižuje obsah alfa látek, které určují chuť a hořkost piva. Upozorňují na to vědci zCzechGlobe – Ústavu výzkumu globální změny AV ČRv nové studii uveřejněnéčasopisemNature Communications. Dobrou zprávou je, že Česko patří mezi země méně ohrožené, přesto by se změnami klimatických podmínek měli zemědělci počítat a připravit se na ně.

Vědci předpokládají, že výnos chmele by do roku 2050 mohl poklesnout v rozmezí od 4 do 18 % a obsah alfa látek o 20 až 31 % proti současnosti. Aby si pěstitelé udrželi produkci, která uspokojí poptávku, mají několik možností.

„Mohou přesunout chmelnice do vyšších nadmořských výšek, do míst s vyšší hladinou spodní vody v údolích řek, stavět zavlažovací systémy či pěstovat odolnější odrůdy. Mohou také jinak orientovat řádky na poli a proti intenzivnímu slunečnímu svitu používat stínění, což je však poměrně drahé,“ říká vedoucí výzkumného týmu Martin Možný z oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy centra CzechGlobe.

Je Žatecko „za vodou“?

Regionů pro pěstování chmele není mnoho, protože rostlina je náročná na specifické klimatické i přírodní podmínky. Změny klimatu přitom dopadnou na různé oblasti nerovnoměrně. Lépe na tom budou severněji položené pěstitelské kraje, jako je bavorské Hallertau či české Žatecko. To vychází ze studie v porovnání regionů vůbec nejlépe. Naopak hůře na tom budou jižněji položená místa, jako je Slovinsko nebo oblast Tettnang v jižním Německu poblíž Bodamského jezera.

„Výsledky ukazují, že kvůli růstu teplot vzduchu dozrává chmel až o dvacet dnů dříve než v minulosti. Dozrávání se navíc posouvá do horkých dnů, což má negativní dopad na obsah alfa látek,“ vysvětluje Martin Možný. Pokles množství srážek a epizody sucha mají zase negativní dopad na výnos.

Suchu se dá částečně čelit také tím, že zemědělec bude šetrněji nakládat s půdou, aby se tolik nevysušovala, změní hnojení a bude pěstovat krycí plodiny pro podporu růstu kořenů.