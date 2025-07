KHNP zahajuje spolupráci s českými dodavateli

Téměř sto českých společností se dnes sešlo v Praze na Dni dodavatelů, který jako další krok v rámci tzv. lokalizace výstavby nových jaderných zdrojů v Dukovanech zorganizovala společnost KHNP. Akce byla určena firmám, které se mohou podílet na otevřených výběrových řízeních na dodávky pro projekt výstavby Elektrárny Dukovany II. V následujících měsících budou následovat podobná setkání pro české společnosti z dalších odvětví.

Česká vláda i KHNP mají zájem naplnit podíl domácích firem na výstavbě dvou nových jaderných bloků v Dukovanech a činí pro to konkrétní kroky. Pro dosažení tohoto cíle je třeba, aby české společnosti splnily nezbytná kritéria a požadavky a mohly se tak registrovat jako kvalifikovaní dodavatelé KHNP a díky tomu se i účastnit transparentních a férových výběrových řízení. Tím se bude maximalizovat zapojení českých dodavatelů a zároveň se vytvoří robustní a konkurenceschopný dodavatelský řetězec projektu.

Dnes v rámci tzv. Dne dodavatelů se KHNP setkala s představiteli desítek českých firem, aby jim podrobně vysvětlila, jak se mohou zaregistrovat jako potenciální dodavatelé, co musejí splnit a jaký je harmonogram nadcházejících kroků ve výběrových řízeních. Dnešní seminář pro potenciální dodavatele je první z řady akcí, prostřednictvím kterých bude KHNP v kontaktu s představiteli českého průmyslu. Bude jim poskytovat podrobné a konkrétní informace o kvalifikačních požadavcích, harmonogramu zadávání zakázek a technických očekáváních souvisejících s dukovanským projektem.

Den dodavatelů zahájil generální ředitel společnosti KHNP Whang Jooho: „KHNP si klade za cíl být více než jen dodavatelem jaderné elektrárny – chceme být českému průmyslu skutečným partnerem a umožnit mu společný růst. Vytvoření udržitelného dodavatelského řetězce v České republice je zásadní nejen pro tento společný rozvoj, ale také pro celkový úspěch projektu,“ řekl ve svém úvodním projevu.

„Co mi Korejci na únorových jednáních slíbili, to dodrželi. Máme vyjasněný zhruba 30% podíl českých firem na zakázce ke dni podpisu EPC smlouvy a podle plánu míříme ke zhruba 60 % do konce výstavby. Těší mě dnešní hojná účast českých firem na Dni dodavatelů, která potvrzuje, že to představitelé KHNP se zapojením našich firem do projektu myslí vážně, a také že má naše republika špičkové odborníky, kteří se na projektu budou podílet,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček a připomněl:

„V minulém týdnu jsem v Soulu jednal s novým korejským premiérem Kim Min-sokem z Demokratické strany. Pan premiér jasně vyvrátil všechny pochybnosti, které se v českých médiích objevovaly. Dukovanský projekt má plnou podporu nastupující korejské vlády. Společně jsme si potvrdili vůli spolu nadále intenzivně spolupracovat nejen v oblasti jádra.“ Důkazem důležitosti českého projektu pro nastupující korejskou vládu je také fakt, že byl ministr Vlček vůbec prvním zahraničním státníkem, kterého nový korejský premiér přijal.

Dne dodavatelů se za Elektrárnu Dukovany II zúčastnil i její generální ředitel Petr Závodský. Ten potvrzuje, že experti na straně zadavatele i dodavatelů mají před sebou hodně práce: „Výstavba jaderné elektrárny je velmi specifická. Nároky, kladené na dodavatele nejen v kvalitě provedení, ale i v administraci zakázky, dodržení termínů i rozpočtu, jsou velmi vysoké. Je skvělé, kolik firem již o stavbu projevilo zájem. To potvrzuje připravenost českých firem na zapojení do výstavby a zároveň je pozitivní zprávou i pro budoucí provoz.“

Po sérii informativních prezentací následoval program bilaterálních setkání, během nichž potenciální dodavatelé mohli získat další informace v oblasti kvality a technologií. Představitelé KHNP jim byli k dispozici pro odpovědi na otázky ohledně technických standardů a kvalifikačního procesu pro zadávání zakázek.

Jeho slova potvrzuje i Karel Bartuška ze společnosti I&C Energo, který Den dodavatelů rovněž navštívil: „Uvědomujeme si, že registrace, a zvláště pak výběrová řízení nebudou jednoduchá. Jsme ale připraveni si vyhrnout rukávy a vrhnout se do práce. Věřím, že nejen u nás, ale i u spousty dalších českých firem jsou know-how a schopnosti jejich zaměstnanců na takové výši, že přísným nárokům budeme umět dostát. Díky dnešku už máme první informace a představu o tom, jak se bude postupovat, a můžeme tedy začít pracovat,“ uzavírá Karel Bartuška.