Je v pořádku splachovat pitnou vodou?

| zdroj: ASIO NEW

Prosplachujeme až 10x více vody, než vypijeme. A to při spotřebě 30 l za den na jednoho člověka může jen za rok udělat 10 950 l. Kolik to pak udělá litrů vody za celý život? A jak by se dalo ušetřit vodu až na 80 let? Řešením může být splachování dešťovou vodou.

Tuto dešťovou vodu je možné akumulovat a následně využívat v domácnosti. Sběr dešťové vody je vhodný zejména tam, kde při splachování WC nebo praní bez problémů nahradí pitnou vodu. Michal Plotěný, jednatel firmy ASIO NEW, spol s.r.o. k tomu říká: „Hospodaření s dešťovou vodou a její recyklace obecně je velké téma nejen do budoucna. Pojďme se tomuto tématu společně věnovat. Většina lidí má stále pocit, že vody, hlavně pitné vody, je dostatek. Opak je pravdou, jen 1% vody na celé planetě, lze považovat za vodu pitnou, a to ještě po několika stupňovém čistění.“

A to už je dostatečný důvod zamýšlet se nad recyklací, konkrétně nad recyklací šedé vody. Šedou vodou se zjednodušeně rozumí voda bez fekálií a moči, často označujeme jako vodu z koupelen (z osobní hygieny). Tuto vodu můžeme zachytávat a recyklovat ji pro další použití, především na splachování WC a zálivku zahrady.

Na 19. listopad připadá již od roku 2013 Světový den toalet. Zde si připomínáme nejen to, že 3,5 miliardy lidí stále žije bez běžných toalet. Na základě toho v brněnské firmě ASIO natočili kontroverzní video, ve kterém chtěli poukázat nejen na paradox, kdy u nás naprosto běžně splachujeme toalety vodou vhodnou k pití a jinde ve světě se lidem této vody nedostává.