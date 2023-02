Je těžké postavit větrnou elektrárnu? A jak…

V nedávném referendu v obci Horní Řasnice na Frýdlantsku se občané v referendu rozhodli udělit své NE zamýšlené realizaci větrného parku. Přesněji řečeno, NE dvěma větrným elektrárnám na svém katastrálním území. Odmítání občanů realizovat projekty výroby energie z větru je jedním z mnoha problémů větrné energie.

Rozhodli jsme současnou situaci v rozvoji větrných elektráren rozebrat s jednatelkou společnosti W.E.B Větrná energie, Janou Lužovou, abychom se pokusil pojmenovat příčiny nedostatku větrné energie v ČR a shrnout je do jakéhosi celku.

V ČR je obecně méně instalací, než v okolních zemích. Mohla by jste pojmenovat základní důvody, proč je počet parků či instalací takový jaký je?

Důvodů je několik, především v ČR trvá vývoj projektu VTE velmi dlouho a je nesmírně komplikovaný a málokterý projekt se podaří dotáhnout do realizace. Několik let se tady projekty nepřipravovaly vůbec, protože nebyla podpora, takže nyní se kromě pár nových projektů spousta developerů vrací ke svým rozpracovaným projektům, které se ale musí od základu předělat protože za těch několik let se technologie velmi výrazně posunuly a původně plánované VTE již nelze na trhu koupit.