Je argument MZ o nemožnosti dosažení food-grade kvality u PET lahví ze žlutých kontejnerů oprávněný?

Důvodem pro zavedení povinného zálohování PET lahví a plechovek je podle Ministerstva zdravotnictví fakt, že PET lahve ze žlutých popelnic na tříděný odpad mohou být kontaminované, a proto nemusí být vhodné k recyklaci v potravinářské kvalitě.

Proto ministerstvo tvrdí, že by se PET lahve měly sbírat odděleně od ostatního plastu, a to právě systémem povinného zálohování, jehož legislativa se v současné době připravuje. Souhlasí ale s argumentem ministerstva i námi oslovení odborníci?

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky

Překvapuje mě, že ministerstvo ve svém stanovisku používá mnohokrát vyvrácené dezinformace. Tímto tématem se opakovaně zabývali vědci, probíhala dlouhá řada testů, a výsledkem je jednoznačné stanovisko, že se PET ze žlutých kontejnerů může využívá zpět do PET lahví stejně, jako PET ze zálohových systémů. Jedná se o stejný materiál a jsou k němu stejné legislativní požadavky pro styk s potravinami.

Navíc se dnes již PET ze žlutých kontejnerů pro výrobu nových lahví běžně používá, a tedy jednoznačně splňuje požadavky na tzv. food-grade materiál. A pokud někdo tvrdí, že v PET lahvích, sebraných v rámci zálohové systému, nikdy nebyly skladovány pohonné hmoty, oleje, chemikálie a podobně, tak si jen nepochopitelně vymýšlí.

Miloš Kužvart, výkonný ředitel České asociace oběhového hospodářství

Rozdělím svojí odpověď na tři části, neb Vaše otázka je také na tři oblasti zaměřena („..Proto by nás zajímalo, zda s takovým argumentem souhlasíte. Je zálohování PET lahví jediným způsobem, jak dosáhnout recyklace PET lahví zpátky do lahví v potravinářské kvalitě? Nebo je reálná i recyklace PET lahví ze žlutých kontejnerů?“)

Ale na úvod s argumenty v otázkách by se dalo souhlasit jedině za předpokladu, že se vývoj technologií zastaví. To by, obrazně řečeno, se lidstvo dnes pohybovalo převážně pěšky či koňmo.

Otázka: „PET lahev ze žluté popelnice na tříděný odpad může být kontaminována.“

Ano, s tímto předpokladem musíme počítat.

Otázka: "PET lahev ze žluté popelnice na tříděný odpad může být kontaminována a tím pádem nemusí být vhodná k samotnému procesu recyklace do tzv. food grade, tedy ke styku s potravinou."

Tento předpoklad nepočítá s vývojem nových technologií, kdy produkty chemické recyklace, pokud budou splňovat kritéria pro výboru polymerů pro styk s potravinami, lze využít i separovaný sběr ze žlutých kontejnerů. Evropská komise připravuje kvantitativní parametry pro použití výstupů z inovativních technologií recyklace.."

Otázka: Je zálohování PET lahví jediným způsobem, jak dosáhnout recyklace PET lahví zpátky do lahví v potravinářské kvalitě?

Ne.