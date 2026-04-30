Jaro rozhoduje o výnosu solárů. Dronová inspekce odhalí „neviditelné“ defekty. Kdy se vyplatí i domácnostem s FVE?

Zima představuje pro fotovoltaické elektrárny náročný provozní test. Proto je jaro ideální pro inspekci solárních panelů, která může zachytit řadu defektů, jejichž opravou lze obnovit cca 3–6 % ztracené výroby elektrárny. Už u středních instalací to představuje úspory v řádu desítek až stovek tisíc korun ročně.
Stále častěji se pro inspekce využívají drony, které díky AI vyhodnocení umožňují rychlejší a provozně efektivnější diagnostiku než manuální kontrola každého panelu. Navíc provozovatel FVE nemusí být u kontroly vůbec přítomen. Dronová inspekce je optimální pro střední a velké elektrárny, ale již brzy ji budou moci využívat i menší FVE a domácnosti. Nízké teploty, mráz, sníh, led i silný vítr. Během zimy dochází k celé řadě skrytých vlivů, které mohou dlouhodobě snižovat efektivitu elektrárny.
„Jedná se například o mikrotrhliny ve fotovoltaických článcích vznikající vlivem teplotních výkyvů, lokální přehřívání, tzv. hotspoty, případně uvolněné nebo poškozené konektory. Negativní dopad na funkci panelů může mít i znečištění jejich povrchu sněhem, prachem nebo organickými nečistotami,“ popisuje Ing. Ondřej Staněk ze společnosti Dronetech, jejíž inspekce solárních panelů pomocí dronů dosahuje dle certifikace České fotovoltaické asociace přesnosti až 99,6 %.
Podle provozních dat se přitom i relativně dobře udržované FVE mohou bez pravidelné inspekce potýkat se ztrátami v řádu několika procent roční výroby. Podle velikosti instalací to v konečném důsledku znamená významné finanční rozdíly v řádech desetitisíců až statisíců korun ročně.
Odhaleno během minut. Jak AI a termovize zrychlují servis elektráren
Drony snímají elektrárnu v infračerveném spektru a pomocí termovize odhalují teplotní anomálie, které mohou upozornit na existující nebo vznikající závady. Díky vyhodnocovacímu softwaru na bázi umělé inteligence dosahují tyto inspekce s přesností detekce i více než 99 %. Současně se snižuje počet falešných poplachů o 15-20 % ve srovnání s kontrolou bez umělé inteligence nebo s minimální automatizací.
„Dronové inspekce s termovizí dokážou přesně lokalizovat problémy bez nutnosti zásahu do konstrukce elektrárny. Umožňují identifikovat vadné panely, přehřívající se články nebo problematické místa v řádu minut a cíleně pak můžete naplánovat servisní zásah pouze tam, kde je skutečně potřeba, nebo je zvýšení výkonu daných součástí FVE s ohledem na servisní náklady efektivní. AI pomáhá odlišit relevantní nálezy od méně podstatných dat a urychluje vyhodnocení,“ vysvětluje Staněk.
Jak mohou optimalizovat chod FVE majitelé?
Významnou roli hraje i monitoring výkonu samotnými majiteli. Pravidelná kontrola produkce, porovnání s předchozími obdobími a sledování neobvyklých výkyvů mohou včas upozornit na skrytý problém. Stejně tak pomáhá udržet systém v optimálním stavu také základní vizuální kontrola, např. odstranění znečištění, větví, listí nebo jiných překážek, které mohou způsobovat zastínění.
Inspekce solárů pomocí dronů i pro domácí majitele?
U menších domácích fotovoltaik, typicky pár kWp na rodinném domě, má dronová AI inspekce smysl především ve chvíli, kdy máte podezření na výrazný pokles výkonu, poruchu a při pravidelné revizi elektroinstalace. Dále je vhodná hned na začátku, tedy když přebíráte nové FVE a chcete mít jistotu, že vše od začátku funguje bez chyby, nebo chcete řešit reklamaci či pojistnou událost. Vyplatí se také u větších střech (cca 20+ panelů) nebo u špatně přístupných instalací.
„Hlavní přínos dronů je v tom, že odhalí i skryté závady, například hotspoty, mikrotrhliny nebo vadné články, které nejsou viditelné okem, ale mohou výrazně snižovat výkon. Zároveň jde o rychlou a bezpečnou kontrolu bez nutnosti lézt na střechu, což snižuje riziko i čas potřebný na inspekci,“ popisuje Ondřej Staněk ze společnosti Dronetech. Majitelům domácích fotovoltaických elektráren se doporučuje sledování výroby v aplikaci a občasná vizuální kontrola panelů - znečištění, stín či poškození - protože i prach nebo listí mohou snížit výkon.
Vzniká nová platforma, která propojí zákazníky s piloty
Rychlý rozvoj fotovoltaiky přináší také nové nároky na údržbu a diagnostiku. Ruční kontroly narážejí na své limity a nedokážou včas odhalit takzvané tiché poruchy, které nejsou vidět, ale snižují výkon. Služba se postupně začíná otevírat také menším instalacím a domácím FVE. Kýženou efektivitu dronových inspekcí i pro malé FVE přinese nová platforma, která propojí majitele FVE, piloty dronů a vyhodnocovací software do jednoho ekosystému, který zajistí časovou i cenovou dostupnost takové služby i pro malé instalace.
