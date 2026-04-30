Ministerstvo životního prostředí předkládá novelu zákona o ochraně ovzduší

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh novely zákona o ochraně ovzduší. Hlavním cílem je převést do české legislativy novou evropskou směrnici o kvalitě ovzduší, která zásadně zpřísňuje pravidla pro jeho ochranu.
Novela zavádí přísnější imisní limity pro hlavní znečišťující látky. Ty začnou platit od roku 2030, přičemž už nyní budou závazné pro plánování opatření ke zlepšení kvality ovzduší. Podle současných dat přitom Česko nové limity ve většině území nesplňuje, což znamená nutnost přijmout konkrétní nápravná opatření. Mezi hlavní zdroje znečištění patří lokální topeniště na pevná paliva, zejména zastaralé kotle, dále doprava ve městech a průmyslové zdroje. Svou roli hraje i přeshraniční přenos znečištění. Konkrétní opatření budou součástí programů zlepšování kvality ovzduší, které novela dále zpřesňuje a posiluje jejich analytické zázemí.
Změny se dotknou také vyhlašování smogových situací. Nově se zpřísní prahové hodnoty a rozšíří sledované látky, včetně jemných prachových částic PM2,5. Větší důraz bude kladen na včasné informování veřejnosti, zejména ohrožených skupin, jako jsou děti, senioři nebo chronicky nemocní. Součástí novely je i rozšíření monitoringu ovzduší. Nově se budou sledovat například ultrajemné částice, amoniak nebo černý uhlík, což má přispět k přesnějšímu vyhodnocení stavu ovzduší a lepšímu cílení opatření.
Termín připomínek: 22. 5. 2026
Dokumenty ke stažení:
Komentáře