1/2026

Boom baterií nestačí. Bez kvalitního projektu váš byznys plán nevyjde, varuje dlouhodobě Asociace AKU-BAT

28. 4. 2026| zdroj: AKU-BAT0

Český trh s bateriovými úložišti prochází v posledních měsících dynamickým rozvojem. Rostoucí počet instalací přitom neznamená pouze investiční příležitost, ale také zásadní přínos pro stabilitu elektrizační soustavy. Právě proto, že se bateriová úložiště stávají její součástí, je nezbytné při jejich návrhu, výstavbě, připojení do sítě i provozu důsledně dodržovat stanovená pravidla.

Na nutnost systematického a odborného přístupu k jejich výstavbě proto dlouhodobě upozorňují nejen zástupci státních energetických institucí, ale také odborná veřejnost a firmy působící v oblasti akumulace energie.

„Klíčovým faktorem dalšího rozvoje trhu je zejména technická, legislativní a ekonomická připravenost projektů – od správně nastaveného připojení k distribuční, příp. přenosové soustavě, přes zajištění potřebných povolení a licencí, až po realistický obchodní model a financování,“ sdělil Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT.

„V kontextu současného investičního boomu a obrovského zájmu nových hráčů o vstup na trh vidíme, že právě kvalita projektové přípravy a volba zkušených dodavatelů hraje klíčovou roli pro celkový úspěch projektu či při posuzování žádostí o připojení,“ dodává Martin Panáč, předseda představenstva Asociace AKU-BAT

AKU-BAT dlouhodobě přispívá ke kultivaci trhu a systematické edukaci odborné veřejnosti. Jako hlavní oborová platforma se aktivně zapojuje do komunikace se státní správou a regulátory a přispívá také k informování médií o roli akumulace v české energetice. Kromě pořádání pravidelných setkání členů a přípravy odborných konferencí i seminářů vydala již před dvěma lety brožuru se základními pravidly bezpečné instalace, provozu a recyklace bateriových systémů. Nyní přichází s její aktualizovanou verzí.

Na její přípravě se podíleli Vojtěch Krajíček a Gabriela Karfilátová z právní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. Odbornými garanty jsou Martin Panáč, předseda představenstva Asociace AKU-BAT a Tomáš Kubina, technický poradce Asociace AKU-BAT.

