Jak ušetřit za plyn? Náklady udrží na uzdě správná smlouva, stav vytápění i úsporná opatření

Přestože se situace v Perském zálivu uklidňuje, vývoj na energetických trzích zůstává nejistý. Koncové ceny zemního plynu mají velkou setrvačnost a domácnosti mohou v dalších měsících stále pocítit růst cen plynu.
O tom, jak velký dopad to může mít, rozhoduje nejen správně nastavená smlouva, ale také to, jak efektivně doma topí a jaká úsporná opatření mají zavedená. Kombinace těchto faktorů pomáhá udržet výdaje pod kontrolou a dosáhnout úspor. Aktuální válečná situace na Blízkém východě se nás z hlediska cen plynu zatím dotýká spíše nepřímo. Žádný dodavatel nezdražil ceníky pro stávající zákazníky, a to dokonce ani u smluv na dobu neurčitou. Podle odborníků je ale jen otázkou času, než napětí na trhu pocítí i běžná domácnost.
„Nepřímý dopad ale vidíme v cenách, za které se uzavírají nové smlouvy. A to se už týká poloviny domácností u nás, které mají smlouvu na dobu určitou. Kdo má smlouvu na dobu neurčitou, sice nyní nevidí zdražení, ale to je jen tím, že celou dobu platí výrazně více, než je nutné,“ říká Lukáš Kaňok, šéf sekce Energo srovnávače Kalkulátor.cz. Dodává, že v případě rodinného domu se spotřebou kolem 20 MWh ročně vychází plyn u smlouvy na dobu neurčitou bez distribučních poplatků v průměru na 32 000 Kč. U smlouvy na dobu určitou je průměrná roční platba zhruba 24 000 Kč a nejvýhodnější současné ceníky se u stejné spotřeby dostávají až k hranici 20 000 Kč.
Jakmile smlouva na dobu určitou skončí, dodavatel ji obvykle automaticky prodlouží – většinou však už na výrazně vyšší cenu, protože plyn na další období bude teprve nakupovat. A na burze je nyní velmi draho. „Takové prodloužení je totiž většinou na dobu neurčitou, tedy s výrazně vyšší cenou. Nicnedělání tak často znamená skokové zdražení, v našem příkladu právě na 32 000 Kč ročně. Přitom novou smlouvu, která by byla o 12 000 Kč výhodnější, lze podepsat až rok dopředu,“ připomíná Lukáš Kaňok s tím, že na trhu jsou dodavatelé, kterým se podařilo velmi dobře nakoupit na začátku roku, kdy se očekával nadbytek plynu a jeho cena byla velmi nízká.
V době, kdy ceny energií kolísají a správné nastavení smlouvy hraje zásadní roli, je dobré připomenout, že podobně důležitý je i technický stav samotného vytápění a stejně tak i celkový stav domu. Starý a neudržovaný kotel může být značně nehospodárný. Spotřeba plynu zbytečně roste i pokud dům špatně těsní nebo má vysoké tepelné ztráty.
Podle odborníků lidé v posledních letech zejména z ekonomických důvodů často odkládali výměnu dosluhujícího plynového kotle. „Dlouhodobě se tento přístup nemusí vyplatit. Kromě vyššího rizika poruchy také starý plynový kotel na konci životnosti obvykle pracuje s nižší účinností a má tedy vyšší spotřebu plynu. Jen samotná výměna 15 až 20 let starého konvenčního plynového kotle za nový kondenzační navíc ušetří dalších až 30 % nákladů,“ vysvětluje Michal Řezanina, specialista ze společnosti Thermona. Dodává, že konečná úspora plynoucí z odstávky plynového kotle na konci životnosti tak v součtu může být ještě vyšší.
Nejde však jen o samotný zdroj tepla. Nezateplená fasáda, netěsnící okna, neizolovaný strop nebo tepelné mosty způsobují, že dům zbytečně ztrácí velké množství energie a topný systém musí pracovat mnohem intenzivněji. I proto lidé při úvahách o modernizaci často zůstávají u plynových kotlů, což potvrzují i statistiky MPO. Ve srovnání s tepelnými čerpadly a kotli na pevná paliva do 50 kW byl jejich podíl na dodávkách v rámci tuzemského trhu loni už 62 % a roste třetím rokem v řadě.
Pořizovací náklady jsou totiž výrazně příznivější a nejsou nutné rozsáhlejší stavební úpravy jako u jiných technologií. Ušetřené prostředky lze investovat do zlepšení zateplení, které zejména u staršího domu přinese další a dlouhodobé úspory. „Nový kondenzační kotel společně se systémem regulace v referenčních místnostech a termostatickými hlavicemi radiátorů zajistil téměř čtvrtinový pokles spotřeby plynu na 17 MWh v rodinném domě o celkové obytné ploše 175 m²,“ popisuje reálný příklad z praxe Michal Řezanina. Ilustruje i efekt kombinace nového kotle a dalších opatření v mezonetovém bytě: „Po rekonstrukci topného systému v kombinaci s kompletním zateplením i výměnou oken a střechy spadla roční spotřeba plynu o téměř 70 % pod úroveň 5 MWh. V obou případech jde o úsporu tisíc a více korun každý měsíc,“ dodává.
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