Jak si doma udělat chládek a neprohnout se ze spotřeby?

Tropy jsou v plném proudu, vy potřebujete vychladit domácnost, ale děsí vás účty za energii? Spotřebu klimatizace můžete snížit jejím správným používáním anebo investujte do úspornějšího modelu. Staré zařízení však nezapomeňte řádně odevzdat k recyklaci – do popelnice nesmí hlavně kvůli chemickému chladivu. Pokud se rozhodnete chladit svůj interiér bez pomoci techniky, vsaďte na zastínění oken či obyčejnou vodu v rozprašovači.

Česká republika se už řadu let pravidelně potýká s velmi horkými léty. Letos přišly tropické dny o něco později, i tak ale meteorologické statistiky k začátku srpna hlásí už 29 tropických dní (dní, kdy maximální teplota vystoupala nad 30 °C) a 63 letních dní (dní, kdy maximální teplota dosáhla nad 25 °C). V českých domácnostech si tak našla své místo nejrůznější elektronická ochlazovací zařízení od stolních větráků přes zvlhčovače vzduchu až po nástěnné klimatizace.

Klimatizace bude sloužit i 15 let, pak ale do běžné popelnice rozhodně nepatří

Klimatizace jsou ze zmíněných ochlazovacích zařízení zpravidla nejdražší, ale zároveň nejúčinnější. Kvalitní modely při dobré péči poslouží poměrně dlouho – životnost pravidelně a kvalitně servisované klimatizace se uvádí zhruba kolem 15 let. Jelikož se ale jedná o elektronické zařízení obsahující často pro životní prostředí škodlivé látky, musí být na konci svého života odborně zlikvidováno, a to především kvůli obsahu chemického chladiva. Stará zařízení běžně využívala chladiva na bázi halogenových uhlovodíků s obsahem chlóru, takzvané freony, které prokazatelně a významně poškozují ozonovou vrstvu. Novější přístroje pak většinou obsahují uhlovodíky částečně halogenované, které sice ozón nepoškozují, ale i tak patří mezi skleníkové plyny. Teprve ty nejmodernější modely už mohou obsahovat ekologičtější chladivo bez chlóru označované jako R32.

„Bez ohledu na používané chladivo je vždy nejlepším možným řešením přenechat likvidaci klimatizací odborníkům, a to tím, že je stejně jako další vysloužilé elektrospotřebiče odvezete do sběrného dvora, odevzdáte v rámci zpětného odběru například při koupi nového zařízení, nebo si objednáte jejich odvoz přímo ze svého domova,“ uvádí Barbora Stárková z oddělení komunikace a marketingu kolektivních systémů REMA, které v tuzemsku zajišťují zpětný odběr a recyklaci elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Menšího odpadního elektra, jako jsou nejrůznější ventilátory, větráčky a ochlazovače vzduchu, se pak snadno můžete zbavit i prostým vyhozením do kontejneru na vysloužilou elektroniku.

Účet za klimatizaci sníží úsporné modely i správné používání

Dobrá péče o klimatizaci se vyplatí nejen s ohledem na její životnost, ale také spotřebu. Klimatizace přece jen patří mezi značné „žrouty“ energie v domácnostech, což dnes při rekordních cenách energií rozhodně není pozitivní zpráva. Pokud se tedy teprve pro investici do klimatizace rozhodujete, vyplatí se sáhnout po energeticky úspornějším modelu, byť může mít na cenovce o něco vyšší cifru. Spotřebu energie klimatizace však ovlivňuje i to, jak ji používáte.

Předně je důležité nenechat ventilátor klimatizace pracovat na nízké otáčky, což je energeticky neefektivní. Ideální je nastavit naopak otáčky maximální, aby se ochlazený vzduch dobře a rychle distribuoval po celé místnosti. Jakmile dosáhnete požadované teploty – která by se mimochodem neměla od té venkovní lišit o více než 7 °C –, přepněte klimatizaci z režimu chlazení na režim cirkulace nebo ventilátoru. Proudící vzduch se lépe udrží ochlazený, přístroj má však bez režimu chlazení mnohem menší spotřebu.

Pět tipů, jak na vychlazený domov

V noci nechejte interiér pořádně vyvětrat. Přes den nechejte okna a dveře zavřené. Zastiňte okna nebo skla opatřete odrazovou fólií. Nenechávejte zbytečně běžet spotřebiče, které při provozu produkují teplo. Zvyšte doma vlhkost: namočte závěsy, rozprašujte studenou vodu do vzduchu, před ventilátor dejte mokrou utěrku.

Jde to i bez chladicí techniky! Využijte mokré závěsy a vypněte počítače

Pokud však na energiích potřebujete ušetřit co nejvíce, ale zároveň si chcete doma udržet tepelný komfort, můžete svoji domácnost ochladit i bez použití elektroniky. Základem je větrat jen brzy ráno a v noci, kdy je venku ještě chladný vzduch, a nepouštět si dovnitř teplo okny či dveřmi. Klíčové je proto okna dobře zastínit, a to nejlépe zvenku. Poslouží vám k tomu odrazové fólie připevněné na skla oken, výborně se osvědčují i venkovní rolety nebo žaluzie.

Nevadí-li vám doma větší přítmí, ideálně venkovní zastínění zkombinujte i s vnitřními závěsy. Šikovným trikem je pak tyto závěsy rozprašovačem s vodou zvlhčit. Případně můžete použít prostěradla, která jste předtím namočili ve studené vodě. Ledovou vodu můžete rozprašovačem rozprášit i přímo do vzduchu v místnosti.

Pozor také na to, že teplo vám do domu či bytu nejde jen zvenčí, ale generuje se vám i přímo uvnitř. Pokud je to tedy možné, co nejvíce omezte používání spotřebičů – televize, počítačů, žehličky, vysavače a podobně. V opravdu horkých dnech pak raději ani nezapínejte sporák a připravte si na oběd lehké „studené“ pokrmy.