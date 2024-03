Jádro u nás dává smysl. Chceme vyvíjet reaktory nové generace, uvedl premiér

Český energetický mix musí projít proměnou. Odejít od fosilních zdrojů a posílit podíl energie z jádra a obnovitelných zdrojů. Právě jaderná energie má být klíčová pro naši energetickou suverenitu a využívání bezpečných zdrojů.

Na brněnské konferenci Budoucnost českého jaderného průmyslu ve střední Evropě, která se konala v rámci veletrhu AMPER, přiblížil premiér Petr Fiala, jak vidí budoucnost české energetiky vláda.

Hlavní roli bude mít jádro

Důvody pro změnu energetického mixu jsou podle premiéra očividné. Jedním z nich je celoevropská bezpečnostní krize, která se promítá i do energetiky. „Myslím, že jsme to výrazně pocítili v minulých letech a měsících. A teď se díky nezávislosti na ruských surovinách dostáváme na zcela novou úroveň energetické bezpečnosti,“ říká Petr Fiala.

Dále to jsou cíle evropské klimatické politiky, které požadují rychlý rozvoj nízkoemisní energetiky. „Zároveň je to stále častější podmínka, kterou po nás vyžadují investoři a obchodní partneři. Bez čisté energie se dnes prostě nedá uspět,“ doplňuje předseda vlády. V neposlední řadě se republika musí postarat o to, aby i v této době byly dodávky elektřiny stabilní a cenově dostupné.

Podle premiéra sehraje hlavní roli právě jaderná energie, která je v našich přírodních podmínkách ideální. „Jaderné reaktory by kolem roku 2050 měly vyrábět polovinu veškeré elektřiny v České republice. Na jaderné energetice bude tedy fakticky záviset naše prosperita a konkurenceschopnost,“ vysvětluje Fiala.

Během čtvrt století ztrojnásobit kapacitu

Vnímání jaderné energetiky se podle premiéra mění i v jiných státech, kde připravují ambiciózní plány na její rozvoj, ačkoliv se dosud soustředily na něco jiného. „Česko tuto změnu vítá, protože nám přináší širší možnosti mezinárodní spolupráce a samozřejmě všechny výhody společného postupu,“ komentuje Fiala. Pokud ve více státech dojde k rozvoji jaderné energetiky, bude znamenat jednodušší certifikaci nových zdrojů a přípravu legislativy.

Česká republika je členem Jaderné aliance, v rámci které se skupina států, domluvila na užší spolupráci v jaderné energetice. „Její členové se shodli na tom, že už během následujícího čtvrt století ztrojnásobí instalovanou kapacitu výkonu jaderných elektráren na svém území,“ doplňuje předseda vlády.

Proto se v rámci EU snaží prosadit lepší podmínky pro jadernou energii. „Naším největším úspěchem je v tomto směru zařazení jádra do evropské taxonomie udržitelných zdrojů,“ říká Petr Fiala. Dále se po složitých jednáních na začátku února Rada EU a Evropský parlament shodly na tom, že jadernou energii mohou označit za strategickou technologii pro dekarbonizaci.

Velmi důležitá je také podpora vývoje jaderných technologií. Aliance vyzvala Evropskou komisi, aby posílila rozvoj malých modulárních reaktorů. „Tato iniciativa má výsledky a pravděpodobně povede také ke vzniku Evropské průmyslové aliance pro malé modulární reaktory,“ uvádí Fiala.

Pro Česko je to důležité zejména pro to, že se chce zařadit mezi státy, které aktivně vyvíjejí reaktory nové generace a technologie, které s nimi souvisejí. Podle premiéra k tomu máme nejlepší podmínky a dlouholetou tradici.

První modulární reaktor za 10 let

Dále premiér přiblížil čtyři úkoly, před kterými naše republika stojí. Jednak je to zajištění bezproblémového provozu stávajících bloků až do konce jejich životnosti. „Společně se společností ČEZ jsme se postarali o to, abychom postupně přestali využívat ruské jaderné palivo,“ uvádí Petr Fiala a dodává: „Palivo budou v následujících letech dodávat dvě firmy – americký Westinghouse a francouzská Framatome.“

Neméně důležité bude dokončení tendru na nové bloky. Stát i nadále počítá s tím, že ke zprovoznění prvního nového reaktoru v Dukovanech dojde do konce roku 2036. Fiala uvedl, že v současné době jsou ve hře dvě nabídky, a to od francouzské EDF a od korejské KHNP.

„Z nezávazných nabídek vyplynulo, že se nám vyplatí uzavřít smlouvu na čtyři bloky, protože to přinese úsporu až 25 % za každý reaktor. Proto jsme dodavatele požádali o potvrzení, že jsou schopni tuto nabídku podat i závazně, abychom při rozhodování měli jistotu, že se cena nezmění,“ doplňuje předseda vlády s tím, že to ale neznamená, že se budou muset stavět všechny čtyři reaktory najednou.

Třetím úkolem je efektivní podpora rozvoje modulárních reaktorů. Podle premiéra dojde výstavbou reaktorů nové generace, která je oproti klasickým reaktorům méně náročná, ke zlevnění energie z jádra. „Máme zkušenosti, máme experty a máme všechny předpoklady k tomu, abychom přímo zasáhli do jaderné renesance v Evropě a zařadili se mezi státy, které budou reaktory nové generace samy vyrábět, spolupodílet se na výrobě a také dodávat,“ uvádí Fiala, podle kterého se s ostrým provozem prvního modulárního reaktoru počítá zhruba za deset let.

V neposlední řadě bude nutné zaměřit se na výzkum, expertní kapacity a know-how, aby bylo možné naplnit vize. Znamená to posílit vzdělávací obory, které se přímo i nepřímo týkají jaderné energetiky. Dále zajistit nové kapacity pro Státní úřad pro jadernou bezpečnost, aby licencování nových bloků nic nezdržovalo.

„Soustředíme se na rozvoj jaderné energetiky, protože to v naší zemi dává smysl. Jak z bezpečnostního hlediska – a to je věc, kterou nesmíme podceňovat, tak z hlediska stability či udržitelnosti,“ říká Petr Fiala a dodává: „Jádro u nás má budoucnost. Jádro je budoucnost jak pro Českou republiku, tak pro velmi významnou část Evropy.“