Jaderná fakulta ČVUT získala simulátor korejského reaktoru pro elektrárnu Dukovany II

Plánovaná dostavba jaderných bloků v Dukovanech se blíží a s tím se zvyšuje i zájem studentů o jaderné obory – skoro 40% nárůst zapsaných eviduje i Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI), která je v Česku i ve střední Evropě již od svého založení vůdčí institucí v oblasti vzdělávání jaderných inženýrů. Studenti FJFI se teď mohou těšit na jednu novinku – komplexní simulátor chování jaderného reaktoru APR1000 od firmy KHNP, který by měl být srdcem nových bloků v jaderné elektrárně Dukovany II.

„Přímo na fakultě můžeme nově studovat chování korejského reaktoru, jeho limity, silné stránky i slabiny, což je věc, ke které se jen tak nedostanete,“ popisuje vedoucí katedry jaderných reaktorů FJFI Jan Rataj. „Získání simulátoru je výsledek dlouholeté spolupráce naší katedry sKorejci. Konkrétněprobíhákaždoročněvýměna studentůzobou zemí, ale takéjako jedinímáme běžícívýzkumnéprojekty s korejskými experty zaměřenénapříklad na vývoj nových a odolnějších jaderných paliv na vědeckéúrovni,“ dodává Rataj.

FJFI navíc od září spustila studijní program Jaderné inženýrství v angličtině, který otevírá dveře většímu množství zájemců, včetně těch z Koreje, a připravuje výměnné programy s korejskými univerzitami. KHNP také v současné době ve spolupráci s ČVUT rozvíjí bakalářský, magisterský a doktorský program, který má za cíl vychovat novou generaci jaderných inženýrů a odborníků zaměřených na provoz jaderných elektráren.

Těch bude podle odhadů společnosti ČEZ v příštích letech potřeba řádově několik stovek. Otázka je, jestli Česko stihne takové množství specialistů dodat. „VČesku je jen jedna vysokáškola, kde si můžete při studiu reálněsáhnout na samotnýjadernýreaktor, a to je právěJaderka. Od loňska máme navíc druhý, takzvanýpodkritickýreaktor pro rozšířeníexperimentálnívýuky,“ popisuje děkan FJFI ČVUT Václav Čuba.

Do studijního programu Jaderné inženýrství na FJFI se letos přihlásilo o 39 % víc zájemců než loni. Mírný nárůst počtu studentů je evidován na celé fakultě: z loňských 381 zapsaných „prváků“ na letošních 410. Po finálním podpisu smluv mezi korejskou a českou stranou na začátku roku 2025 se dá očekávat další vlna zájmu o jaderné obory.

„Kapacitu na větší množství studentů určitě máme. Důležité je, aby se studenti techniky a jádra nebáli. Naše škola je unikátní tím, že poskytujeme kromě reaktorové fyziky specializace i voblasti jadernéchemie, dozimetrie nebo vývoje nových materiálů. Naši absolventi se tak mohou uplatnit ve všech jaderných oborech včetněenergetiky, ale nejen tam, a vše máme podpořeno výborněvybavenými laboratořemi, kde si to studenti mohou i osahat vpraxi,“ doplňuje děkan FJFI Čuba.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT vzdělává dlouhodobě skutečné špičky oboru, kvalita jejího vzdělávání je v mezinárodním srovnání na velmi vysoké úrovni. „Ostatně mezi její absolventy patří i Dana Drábová, která je předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost již 25 let,“ připomíná prorektor ČVUT Radek Holý. Zmínil i to, že ČVUT je jedinou univerzitou na světě, která má k dispozici fúzní i štěpný reaktor.

Nové bloky kolem roku 2038

Stavba reaktorů v Dukovanech by měla začít v roce 2029, první blok by měl začít vyrábět elektřinu v roce 2036. Někteří odborníci ale tento termín označují za nereálný a směřují start spíše na rok 2038.

Plán společnosti KHNP počítá s maximálním využitím lidských zdrojů z České republiky, podle analýzy serveru Deník.cz by zapojení českých firem do projektu mělo být až 60procentní. V září společnost KHNP vybrala 200 českých firem, které by mohly spolupracovat na výstavbě jaderných bloků, a uzavřela 76 memorand o porozumění. Například firma Doosan Škoda Power má zajistit dodávku hlavní turbíny.

Korejské společnosti jsou na poli vědy a výzkumu v Česku aktivní již od roku 2016. V roce 2020 byl zahájen první společný projekt energetického výzkumu Technologické agentury ČR a Korejského institutu pro hodnocení a plánování energetických technologií (KETEP) pod vedením Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Korejského ministerstva průmyslu, obchodu a energetiky.