Itálie uvolní další licence na těžbu plynu v Jaderském moři, domácí těžbu chce zdvojnásobit

Nová italská vláda představila plány na výrazné navýšení domácí těžby plynu, které by měly pomoci stlačit ceny pro tamní odběratele. Přestože by díky novým těžebním vrtům v oblasti Jaderského moře měla domácí těžba vzrůst až na dvojnásobek současných hodnot, stále bude pokrývat pouze zlomek potřeb země, a tak nadále bude nutné dovážet velké objemy plynu ze zahraničí.

S prudkým poklesem dodávek zemního plynu z Ruska v průběhu letošního roku se evropské země snaží hledat alternativní možnosti zajištění dodávek, a to především na globálním trhu se zkapalněným zemním plynem. Další možností je však i navýšení domácí těžby, avšak vzhledem k silným environmentálním ambicím EU může být rozsáhlý rozvoj těžby plynu problematický.

Jednou ze zemí, která chce výpadek ruských dodávek částečně nahradit i pomocí navýšení domácí těžby, bude zřejmě i Itálie. Předsedkyně tamní nové vlády, jež byla ustanovena teprve před několika týdny, na konci minulého týdne podle agentury Reuters oznámila plány na rozšíření licencí na těžbu zemního plynu ve vodách Jaderského moře. Toto opatření by dle vyjádření premiérky mělo být zavedeno formou dodatku k vládnímu dekretu po odsouhlasení parlamentem, ke kterému by mělo dojít v nejbližších dnech.

Vláda podle tamního ministra energetiky počítá s přidělením 10letých práv na těžbu v oblasti od 9 do 12 mil od pobřeží Itálie v celkovém objemu až 15 miliard metrů krychlových plynu. Návrh dodatku, který měla k nahlédnutí agentura Reuters, však počítá s limitem 10 miliard kubíků po dobu 15 let. Ministr Meloni rovněž uvedl, že plyn by měl být prodáván italským společnostem za cenu v rozsahu 50 až 100 EUR/MWh, tedy pod aktuálními cenami na evropských trzích.

Domácí těžba by se tak měla téměř zdvojnásobit na zhruba 6 miliard kubíků ročně, jelikož v loňském roce se těžba plynu v Itálii propadla o více než 18 % na pouhé 3,3 miliardy kubíků. Domácí poptávka přitom dosáhla 76 miliard kubíků, a tedy i dvojnásobný objem těžby by nepokryl ani desetinu loňské spotřeby.