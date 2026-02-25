Hospodářská strategie 2.0 má Česku vrátit dlouhodobý ekonomický růst

Podpora podnikání, investic a inovací s reformami ve vzdělávání a na trhu práce, modernizace energetiky, rozvoj dopravní a digitální infrastruktury i zefektivnění fungování státu a veřejných financí. Klíčová témata Hospodářské strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0, která vymezuje také odpovědnost za realizaci konkrétních opatření a převedení do praxe.
Na Ministerstvu průmyslu a obchodu představili premiér Andrej Babiš, 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, vicepremiérka Alena Schillerová, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová a ministr dopravy Ivan Bednárik. „Naším úkolem je zajistit konkurenceschopnost, kterou EU ztrácí vůči jiným regionům. Musíme změnit systém emisních povolenek, který je dnes jen předmětem spekulací, a postavit energetické dálnice, které propojí zdroje napříč Evropou a sníží ceny elektřiny pro naše lidi i firmy. Naše investice do zdravotnictví, digitalizace a moderních technologií nejsou jen výdaje – jsou to investice do zdraví budoucích generací a růstu našeho HDP. Chceme ukázat lidem, že moderní technologie jako AI a e-žádanky k lékaři mohou v praxi skutečně fungovat,“ říká premiér Andrej Babiš.
Ambicí vlády není začínat od nuly, ale navázat na to, co fungovalo, a opravit to, co se v posledních letech zastavilo. „Nechceme být levnou subdodavatelskou ekonomikou. Chceme podporovat investice do inovací a vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí pro podnikání. Česká ekonomika musí znovu růst rychleji a motorem růstu se musí stát podniky a výzkum,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Vláda jim k tomu musí vytvořit předvídatelné investiční podmínky a trh práce. Zjednodušeně řečeno, potřebujeme mít rozumně ceny energií, chytrou daňovou a odpisovou politiku a dostatek pracovníků v poptávaných profesích."
V rámci energetického pilíře se MPO zaměří na zajištění férových cen elektřiny tak, aby český průmysl nebyl znevýhodněn oproti okolním zemím. Podnikatelské prostředí pak projde výraznou redukcí byrokracie. Strategie počítá také s důrazem na zvýšení kvality vzdělávacího systému, silnější propojení škol s praxí a rozšíření prvků duálního vzdělávání včetně přeshraniční spolupráce. V oblasti inovací bude kladen důraz na rychlejší uplatnění výsledků výzkumu v praxi a na rozvoj umělé inteligence, přičemž případné zapojení Česka do projektu evropské AI gigafactory bude podmíněno důkladnou ekonomickou analýzou přínosů pro stát.
„Státní rozpočet není cílem, ale nástrojem hospodářské politiky. Výdaje nemůžeme hodnotit jen podle toho, kolik stojí dnes, ale co přinesou ekonomice zítra. Naše strategie Česko: Země pro budoucnost 2.0 je investicí do vysoké přidané hodnoty, inovací a moderního podnikatelského prostředí. Chceme zvrátit trend odchodu duševního vlastnictví do zahraničí, zatraktivnit daně pro patenty a zavést moderní nástroje jako ESOPy či EET 2.0. Je to cesta k silnému Česku, pro zemi, která chce držet prst na tepu doby,“ říká vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová.
Vláda zároveň změní přístup k veřejným investicím a čerpání evropských fondů. Projekty budou posuzovány podle reálného dopadu v území a skutečného přínosu pro občany a obce, nikoli pouze podle formálního naplnění administrativních kritérií. Cílem je, aby veřejné prostředky rozhýbaly co nejvíce soukromých investic a přispěly k dlouhodobé prosperitě. Strategie počítá s tím, že růst hospodářství budou táhnout české firmy. Úkolem státu bude vytvořit jim stabilní podmínky, odstranit zbytečné překážky a zajistit konkurenceschopné ceny energií. To vše s cílem vrátit Českou republiku mezi nejvýkonnější ekonomiky Evropy.
„Pokud chceme řešit budoucnost české ekonomiky, musíme začít u bydlení. Naším cílem je prostřednictvím nového stavebního zákona a principu ‚jednoho razítka‘ radikálně zrychlit výstavbu a do pěti let stavět 50 000 bytů ročně. Tato strukturální reforma, která zahrnuje i mobilizaci soukromého kapitálu a podporu družstevního bydlení, může navýšit naše HDP až o 3 %. Chceme, aby bydlení přestalo být luxusem a stalo se běžně dostupným pro každého občana, protože jen tak zajistíme mobilitu pracovní síly a dlouhodobou konkurenceschopnost Česka,“ říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová.
„Dopravní infrastruktura nejsou jen koleje a asfalt, jsou to tepny a žíly, které rozvádějí život do našich regionů. Naše hospodářská strategie je praktickou učebnicí, jak stavět rychleji, levněji a kvalitněji díky digitalizaci a zjednodušení zákonů. Nechceme řídit stát z paláců, ale doručovat výsledky přímo do terénu. Za mě se bude stavět kvalitně, levně a chytře. Protože právě to je alfa a omega celé změny. Naším cílem je propojené a moderní Česko, které naplno využije svůj potenciál v srdci Evropy,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik.
Strategie vznikala dva roky ve spolupráci se zástupci byznysu, akademické sféry i mezinárodních institucí. „Strategii jsme dělali tak, jak se dělají strategie v soukromém sektoru. Začali jsme od silných stránek Česka, od toho, na čem můžeme stavět. Nasbírali jsme všechny relevantní vstupy od odborníků, akademie, z businessu. A hlavně – soustředili jsme se na konkrétní cíle, opatření, harmonogram a aparát k implementaci dokumentu. Témata z nové hospodářské strategie Česka totiž v odborných diskuzích zaznívají dlouho, ale k naplnění nikdy nedošlo. Od začátku to děláme tak, aby to tentokrát bylo jinak,“ říká zmocněnec pro implementaci Hospodářské strategie Ondřej Dočkal.
Aby byla zajištěna důsledná realizace všech 160 opatření ve strategii, vznikl při Ministerstvu průmyslu a obchodu speciální Delivery tým. Tento výkonný orgán koordinuje implementaci napříč všemi resorty, kontrolu plnění harmonogramu a metodicky vede gestory jednotlivých úkolů. „Díky Delivery týmu máme jistotu, že nezůstane jen u slibů, ale že každé opatření bude dotaženo do konce v jasných termínech,“ uzavírá ministr Havlíček.
Komentáře