Evropská rada se shodla na opatřeních ke snížení cen energií

Předseda vlády ČR Petr Fiala se ve dnech 20. a 21. října zúčastnil v Bruselu zasedání Evropské rady, které tematicky navázalo na úspěšné neformální jednání v Praze před dvěma týdny. Lídři unijních států se shodli na opatřeních, která povedou ke snížení cen energií, další podpoře Ukrajiny a jednali o budoucnosti vztahů s Čínou.

Prezidenti a premiéři EU se v oblasti energetiky dohodli zejména na dobrovolných společných nákupech plynu, nástroji na zavedení dočasného limitu na cenu plynu či změně fungování trhu s plynem, aby lépe zohledňoval současné možnosti dodávek LNG. „Nebylo jednoduché dosáhnout dobrého kompromisu. Nakonec se to podařilo a z hlediska českého předsednictví to považuji za úspěch. Podařilo se prosadit klíčové nástroje, o které jsme stáli, ať už jde o zastropování cen, reakce na prudké výkyvy cen, společné nákupy plynu a další opatření, které jsou důležité pro to, abychom dokázali zkrotit ceny energií v Evropě. Já jsem s tím výsledkem velmi spokojen,“ uvedl premiér Fiala.

V následujících týdnech budou na návrzích předložených Evropskou komisí intenzivně pracovat ministři pro energetiku. Ti se poprvé sejdou příští týden v úterý. Cílem je dosáhnout dohody v listopadu. Více v závěrech jednání Evropské rady.

„Dále jsme také dali úkol Evropské komisi pracovat na návrhu na zastropování ceny plynu pro výrobu elektřiny. Komise předloží detailní analýzu dopadů. To by nám mělo umožnit posunout se k realizaci tohoto opatření, které může také bezprostředně přispět ke snížení ceny elektřiny,“ dodal premiér.

Lídři také potvrdili odhodlání pokračovat v podpoře Ukrajiny v boji proti ruské agresi. Prostřednictvím videokonference k nim promluvil prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj z Kyjeva, na který stále dopadají ruské střely. „České předsednictví bude aktivně posouvat debatu o nastavení dlouhodobé a předvídatelné podpory pro Ukrajinu, abychom garantovali základní funkce ukrajinského státu během války,“ dodal premiér. Dalším tématem jednání byla budoucnost vztahů s Čínou.