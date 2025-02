Evropská komise schválila podporu pro výstavbu nového závodu na výrobu polovodičů

Komise schválila 920 milionů EUR na podporu společnosti Infineon při zřizování nového závodu na výrobu polovodičů v Drážďanech. Tento projekt, který je součástí širšího úsilí o posílení evropské technologické autonomie, podpoří výrobu široké škály čipů, včetně technologií pro průmyslové, automobilové a spotřebitelské aplikace. Závod bude první svého druhu v Evropě, schopný flexibilně měnit výrobu mezi dvěma technologickými rodinami – diskrétními polovodiči pro řízení energie a analogovými/mixed-signal integrovanými obvody.

Tento nový závod přispěje k zajištění dodávek čipů v Evropě a podpoří bezpečnost dodávek, odolnost a technologickou nezávislost EU. Celkové investice do projektu dosahují 3,5 miliardy eur, přičemž závod by měl dosáhnout plné kapacity do roku 2031. Komise zdůraznila, že podpora má pozitivní dopady na širší evropský ekosystém polovodičů a pomůže Evropě vybudovat silnější a odolnější dodavatelský řetězec v této klíčové oblasti.