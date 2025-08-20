2/2025

Evropská komise otevřela konzultaci k řízení klimatických rizik

20. 8. 2025| zdroj: Hospodářská komora ČR

Evropská komise zveřejnila k připomínkování výzvu k předložení informací týkající se odolnosti EU vůči změně klimatu a řízení klimatických rizik – integrovaný rámec.

Změna klimatu je i nadále největší výzvou nadcházejících desetiletí. Evropa se otepluje dvakrát rychleji než zbytek světa. Dopad tohoto oteplování pociťujeme již nyní. Životy i živobytí lidí, naše společnost a ekonomika EU jsou čím dál tím více vystaveny klimatickým rizikům a tím pádem zranitelnější. Zatímco rizika rostou, současná politická opatření nedokážou s těmito změnami držet krok. Účelem iniciativy je stanovit integrovaný rámec na podporu zemí EU, tak aby přijímaná opatření byla v souladu s rozsahem budoucích výzev.

EU 161_25 EK Výzva k předložení informací- Ares(2025)6039098

