Evropská komise nejspíš nenavrhne zastropování cen plynu

V neoficiálních návrzích Evropské komise na snížení cen plynu nebyla stanovena žádná opatření pro zastropování ceny komodity. Vyplývá to z uniklého dokumentu, o kterém informovala média.

V neoficiálních návrzích Evropské komise na mimořádná opatření k řešení prudkého růstu cen elektřiny, které v úterý zveřejnil portál Montel, není stanoven strop pro ceny plynu. Server o tom informoval v úterý odpoledne. Komise minulý týden doporučila dočasný cenový strop pro dovoz plynu z Ruska skrz plynovody. Opatření vzbudilo vlnu kritiky, a to především od zemí EU, které jsou na ruském plynu více závislé, jako například Rakousko a Maďarsko.

Návrh EK zahrnuje omezení tržních příjmů pro výrobce elektřiny, kteří mají stabilně nízké náklady, dále koordinované snížení poptávky po elektřině v EU, možnosti regulace maloobchodních cen pod úrovní nákladů a zavedení příspěvku na základě zisku od společností vyrábějících fosilní paliva, který by pomohl vládám podpořit koncové uživatele.

Jednalo by se o dočasná opatření zaměřená na zmírnění příliš vysokých cen energie v letošní zimě. Očekává se, že EK předloží formální návrhy dnes poté, co je její předsedkyně Ursula von der Leyenová nastíní v projevu v Evropském parlamentu.

Neoficiální návrh neobsahoval konkrétní údaje o výši stropu tržních příjmů, dřívější návrh ale obsahoval cifru 200 EUR/MWh. Další pracovní verze dle médií hovořily o 180 EUR/MWh. Horní hranice tržních příjmů by se vztahovala na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů, jaderné energie, hnědého uhlí a ropy, výjimka by byla pro biometan. Vztahovala by se jak na burzu s elektřinou, tak na mimoburzovní obchodování s elektřinou.

Pravidlo by se ale mělo aplikovat pouze na skutečně realizované tržní příjmy. Výrobci, kteří se již zajistili nebo prodávali elektřinu v rámci dohod o nákupu energie (PPA) za ceny nižší než limit, by tak neměli být dotčeni. Návrh rovněž výslovně vyzývá vlády členských států, aby podporovaly PPA pro obnovitelné zdroje, a to i s využitím slučitelných režimů podpory a záruk původu.

Vlády jednotlivých států by také dle návrhu musely snížit poptávku ve vybraných špičkách o dosud nestanovenou hodnotu. Dřívější návrhy zmiňovaly v průměru nejméně 5 % oproti prognózám, které předložili provozovatelé přenosových soustav.