Evropská energie je třikrát dražší než v Číně. Cestu k levnější elektřině známe, ale nevyužíváme ji

Evropské domácnosti i firmy platí za energie výrazně víc než v Číně a USA. Podle nové analýzy společnosti Schneider Electric s názvem Europe Energy Security and Competitiveness – Supercharging Electrification je podíl elektrifikace v Evropě pouze kolem 21 %, zatímco v Číně už přesahuje 30 %.
Zatímco průměrná cena elektřiny v Evropské unii činí přibližně 0,27 € za kWh, v USA je to asi 0,15 € a v Číně jen 0,08 €. Evropané tedy za stejnou spotřebu zaplatí přibližně třikrát víc než obyvatelé Číny.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře