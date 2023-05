Europoslanci podporují snižování emisí metanu v energetickém sektoru

Evropský parlament přijal 10. května postoj k novému zákonu, který má snížit emise metanu v energetickém sektoru s cílem dosáhnout cílů EU v oblasti klimatu a zlepšit kvalitu ovzduší.

Zákon se vztahuje na přímé emise metanu z odvětví ropy, fosilního plynu a uhlí a na biometan po jeho vtlačení do plynárenské sítě. Poslanci také chtějí, aby nová pravidla zahrnovala i petrochemický sektor. Tato pravidla budou platná i pro dovážené energie.

Očekává se, že do roku 2025 by měly být navrženy závazné cíle snížení metanu a do roku 2030 pro všechna další odvětví.