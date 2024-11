EU usiluje o celosvětovou dohodu o znečištění plasty

Evropská komise se od pondělí 25. listopadu účastní závěrečných jednání o globální dohodě o plastech v jihokorejském Pusanu. EU usiluje o to, aby byla do konce roku uzavřena právně závazná dohoda o omezení znečištění plasty.

Mezi priority patří snížení výroby plastových polymerů, zákaz mikroplastů ve výrobcích a zajištění finanční odpovědnosti velkých výrobců podle zásady „znečišťovatel platí“. Výkonný místopředseda pro Zelenou dohodu Maroš Šefčovič zdůraznil naléhavost celosvětových opatření, která mají zabránit ztrojnásobení produkce plastů do roku 2060. EU zůstává vůdčím hlasem v koalici High Ambition Coalition to End Plastic Pollution, jejímž cílem je přijmout opatření do roku 2040.