EU připravuje reformu trhu s elektřinou. Zvažuje se oddělení ceny elektřiny od plynu

Během pouhého roku vzrostly evropské ceny elektřiny téměř desetinásobně. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v projevu na Bledském strategickém fóru uvedla, že EU zasáhne do trhu s energiemi. I když konkrétní podrobnosti nesdělila, zvažuje některé kroky.

Zásah a reforma trhu

Během mimořádného zasedání evropských ministrů energetiky ve slovinském Bledu oznámila předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyenová, že Evropská unie zasáhne do trhu s elektřinou.

„Prudce rostoucí ceny elektřiny nyní odhalují, že naše současné uspořádání trhu s elektřinou je z různých důvodů limitováno," řekla Von der Leyenová a dodala: „Byl vyvinut za zcela jiných okolností a kvůli odlišným účelům. Proto nyní pracujeme na nouzovém zásahu a systémové reformě trhu s elektřinou.“ EU podle ní potřebuje pro elektřinu nový model trhu, který bude skutečně funkční, jelikož ten současný není schopen naplňovat svůj účel.

Členské státy čím dál více volají po tom, aby EU zastropovala ceny elektřiny. Česká republika, předsedající v současnosti Evropské unii, svolala jednání ministrů energetiky. Mimořádné jednání se bude konat 9. září v Bruselu, kde by měla padnout dohoda na navrhovaných reformách.

„Po víkendu plném jednání mohu oznámit, že svolávám mimořádné jednání Rady pro energetiku,“ oznámil na Twitteru ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Ministr hovořil o tom, že je nutné „trh s energiemi opravit“ na úrovni EU a už dříve hovořil o tom, že unie musí oddělit ceny plynu od ceny elektřiny.

Německý kancléř Olaf Scholz během bilaterálních jednání v Praze dne 29. srpna uvedl, že podpoří zavedení cenového stropu pro cenu elektřiny. Prohlásil také, že Evropská unie rychle dosáhne dohody. "Budeme velmi pečlivě zkoumat, jaké máme nástroje, které můžeme použít ke snížení ceny elektřiny," řekl Scholz. "Nejedná se o nic, co by se mělo stát náhodně, musí to fungovat v technickém smyslu, ale to, co se nyní stanovuje jako tržní cena, zjevně není skutečným odrazem nabídky a poptávky," dodal.

Oddělení plynu od elektřiny

Dle portálu The Brussel times Evropská komise zvažuje zastropování cen plynu v případě, že Rusko přeruší dodávky nebo se ceny stanou neúnosnými. „Celkově snad mohu uvést, že například oddělení cen elektřiny od ceny plynu je jednou z cest, o kterých lze uvažovat,“ řekl kancléř Scholz. Evropská komise byla pověřena k tomu, aby vypracovala analýzu k takové možnosti.