EU: Perzistentní organická znečišťující látka – dechloran plus

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci týkající se perzistentní organické znečišťující látky – dechloranu plus.

Nařízením (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách se provádějí mezinárodní závazky EU vyplývající ze Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách (chemických látkách). V návaznosti na rozhodnutí o doplnění dechloranu plus do této úmluvy se tímto podnětem mění příloha I nařízení tak, aby zahrnovala látku dechloran plus jako látku podléhající určitým omezením.

EU 68_24 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2024)4602543

EU 68_24 EK Příloha