Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí ke snížení objemu obalových odpadů.

V „oběhovém hospodářství“ se množství odpadu snižuje a co nejvíce materiálu se opětovně používá či recykluje. To znamená, že by měl být snížen i objem odpadu z obalů a obalový materiál byl měl být snadno recyklovatelný. Komise přezkoumá požadavky týkající se obalů a obalových odpadů v EU. To bude zahrnovat posouzení toho, jak:

zlepšit koncepci obalových materiálů, aby se zvýšilo jejich opětovně používání a recyklace

zvýšit obsah recyklovaného materiálu v obalech

bojovat proti nadměrnému množství obalů

snížit objem obalů.

Ke stažení:

EU 34_23 EK Návrh nařízení COM(2022)677

EU 34_23 EK Příloha

EU 34_23 EK Souhrn posouzení