EU navzdory sankcím obchoduje i nadále s Ruskem

Poté, co Rusko v únoru loňského roku napadlo Ukrajinu, Evropská unie proti němu přijala již desátý sankční balíček a uvalila tak ty nejpřísnější tresty proti cizí zemi. I když se zdá, že jsou členské státy poměrně jednotné, LNG se z Ruska dovezlo více a proti ruské jaderné energetice nebyly dosud uvaleny sankce žádné.

V reakci na pokračující válku Ruska proti Ukrajině Evropská unie přijímá jeden sankční balíček za druhým. Tvrdí, že sankce mají snížit příjmy Moskvy a omezit přístup k technologiím používaným ve válce. Výzkumná zpráva Evropského parlamentu ale odhaluje, že dopad sankcí „nebude natolik závažný, aby zabránil Rusku vést válku proti Ukrajině v roce 2023.“

Mezi 27 členskými zeměmi a Ruskem stále probíhá velké množství obchodů. Jedná se o důsledek úspěšného lobování, neochoty EU přijmout tvrdší ekonomické prostředky a obav z negativních dopadů na globální dodavatelské řetězce. V současné době se místo přijímání nových sankcí bude EU soustředit na kroky proti obcházení již uvalených. Možné cesty k obcházení představují země jako jsou Spojené arabské emiráty, Turecko, Arménie, Gruzie, Kazachstán či Kyrgyzstán.

Obchodní toky

Podle Evropské komise bylo Rusko ještě v roce 2021 pátým největším obchodním partnerem EU. V tomto roce se vyměnilo zboží v hodnotě 258 miliard eur. Do Evropy se především dovážela paliva, dřevo, železo, ocel a hnojiva. Od invaze do prosince 2022 klesla hodnota dovozu z Ruska do EU o polovinu na zhruba 10 miliard eur.

Podle nejnovějších údajů evropského statistického úřadu, Eurostat, EU od března 2022 do konce ledna 2023 z Ruska dovezla zboží v hodnotě 171 miliard eur. Trochu to kazí 60 miliard, které podle EU byly přiděleny Ukrajině během roku od začátku invaze, i když do této sumy není zahrnuta hodnota moderních tanků, které Kyjev získal, nebo poslední dohoda o dodávkách munice.

LNG

EU loni uvalila sankce na dovoz ruského uhlí a ropy. I když se evropské sankce na plyn nevztahovaly, jeho dodávky poklesly, protože Moskva po invazi omezila své dodávky do evropských plynovodů. V loňském roce tak EU obdržela asi o 40 % méně ruského plynu než v posledních letech.

Zkapalněný zemní plyn je už ale úplně jiný příběh. Z analýzy EU vyplývá, že ruské dodávky LNG do Evropy se od války dokonce zvýšily, a to na 22 miliard metrů krychlových v roce 2022 z cca 16 miliard m3 v roce 2021. Objem dodávaného LNG je ale stále nižší než objem dodávaného ruského plynu, který byl před válkou ve výši asi 155 miliard m3 ročně. I tak to bylo dost na to, aby to některé země přimělo podat zákonnou možnost podle evropského práva EU a zablokovat dovoz LNG.

Jádro