EU: Aktualizace systému EU pro obchodování s emisemi (ETS)

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcích nařízení týkající se aktualizace nařízení o změnách úrovní činnosti v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (ETS).

V souvislosti s balíčkem právních předpisů EU „Fit for 55“ došlo k revizi směrnice o ETS, jelikož bylo nutné zohlednit cíl EU stanovený v evropském právním rámci pro klima. Podle tohoto cíle by měly být do roku 2030 sníženy čisté emise skleníkových plynů o 55 % oproti úrovním v roce 1990.

V návaznosti na tuto revizi musí Evropská komise aktualizovat několik regulačních aktů pro provádění systému ETS. Tato iniciativa aktualizuje pravidla pro úpravy přidělování bezplatných povolenek na emise v důsledku změn úrovní činnosti.

