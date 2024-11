ERÚ preferuje zisky státních energetických monopolů před ochranou zákazníků

Návrh cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) o regulovaných cenách souvisejících s dodávkou plynu preferuje zájmy státní společnosti Net4Gas před ochranou zákazníků odebírajících plyn. Přeprava plynu přes celé území České republiky z Brandova do Lanžhotu má být příští rok levnější, než jeho přeprava pro tuzemské zákazníky. V rámci VI. regulačního období počítá ERÚ s plným přenesením nákladů výrazně předimenzované přepravní soustavy na tuzemské zákazníky a chce zavést absurdní motivační program, který dále zvýší ziskovost provozovatele přepravní soustavy.

Ještě v roce 2023 zaplatili zákazníci v České republice za přepravu plynu 2,17 miliardy Kč, v letošním roce to má být 4,23 miliardy Kč a v příštím roce už přibližně 5 miliard Kč. Tím ovšem raketový nárůst nekončí, v rámci VI. regulačního období chce ERÚ v roce 2026 navýšit tržby společnosti Net4Gas na 5,87 mld. Kč a od roku 2028 na více než 6 miliard Kč. Platby domácích zákazníků se tak mají během 3 let téměř ztrojnásobit.

Společnost ČEPS, která je ze 100 % vlastněna státem a vlastní společnost Net4Gas v konsolidované výroční zprávě skupiny ČEPS za rok 2023 zúčtovala s odkazem na očekávané změny metodiky cenové regulace a cenové rozhodnutí pro rok 2024 “zisk z výhodné koupě” společnosti Net4Gas ve výši 11 mld. Kč.

Management společnosti ČEPS tedy předpokládá, nejen že se vrátí investice do nákupu firmy Net4Gas ve výši 7,9 mld. Kč (v tom jsou započteny dodatečné 2 miliardy Kč, které získají původní vlastníci jako odměnu za hospodářské výsledky), ale získá navíc hodnotu 11 mld. Kč, a to při diskontní sazbě 7,2 %. Tuto pohádkovou rentabilitu státní investice ovšem zaplatí čeští zákazníci. Přepravní soustava má přitom proti potřebám domácích zákazníků více než desetinásobně vyšší kapacitu, která byla využívána pro tranzit plynu.

„Pořád si myslím, že Energetický regulační úřad je tu od toho, aby chránil zákazníky, ne aby maximalizoval zisky státních monopolů. Pokud se pletu, tak navrhuji ten úřad zrušit, ušetříme alespoň za úředníky,” uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Mirek Topolánek a dodal: „Pokud chce vláda víc peněz do rozpočtu, tak ať předloží do parlamentu transparentní zvýšení energetických daní. Skryté zdanění energií přes nemravné zisky státních monopolů je podlé.”

V případě tranzitu plynu přes celé území České republiky z Brandova do Lanžhotu bude příští rok stát rezervace kapacity ve výstupním hraničním bodu přepravní soustavy podle již vydaného cenového rozhodnutí 6 500 Kč/MWh/den.

Podle návrhu cenového rozhodnutí mají zákazníci přímo připojení k přepravní soustavě příští rok zaplatit za rezervaci kapacity ve výstupním bodu přepravní soustavy 8 159,92 Kč/MWh/den, distributoři plynu pak ještě výrazně více. Přeprava plynu pro tuzemské zákazníky tak bude výrazně dražší, než přeprava plynu přes celé území České republiky do zahraničí.

„Přirovnal bych to k návrhu, aby mýto pro kamiony, které přejedou celou republiku, bylo výrazně levnější, než pokud dovezou náklad českému zákazníkovi. Jestli takhle vypadá ochrana zákazníků, tak by mě zajímalo, jak by vypadala regulace, kdyby jim chtěl úřad škodit,” řekl Mirek Topolánek.

Absurdní součástí návrhu metodiky regulace pro VI. regulační období jsou takzvané motivační programy, kde jsou státní energetické monopoly odměňovány bonusem za plnění svých zákonných povinností, případně přímo vybízeny k plýtvání.

Například společnost Net4Gas by měla ročně inkasovat navíc stovky milionů korun, pokud nebude přeprava podle smlouvy o poskytnutí přepravy plynu s pevnou přepravní kapacitou v regulovaném roce omezena či fyzicky přerušena z jiných než zákonných důvodů. Společnost Net4Gas tedy obdrží bonus, pokud bude dodržovat energetický zákon.

„Motivační program pro společnost Net4Gas bych přirovnal k vyplácení bonusu státním zaměstnancům za to, že přišli do práce. Pokud chce Energetický regulační úřad zavádět tyto řecké principy 'efektivity' do regulace státních monopolů, tak to pokládám za alarmující,” uvedl Mirek Topolánek.