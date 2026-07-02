Elektrowin loni zajistil sběr elektrospotřebičů, ze kterých se získalo železo pro téměř dva miliony nových praček

Stará pračka nebo vysloužilý fén nejsou jen odpadem, ale především zdrojem cenných surovin pro výrobu nových spotřebičů. Společnost Elektrowin v roce 2025 zajistila zpětný odběr 73 166 tun elektrozařízení.
Recyklací se z nich podařilo získat desítky tisíc tun druhotných surovin – například tolik železa, které by vystačilo na výrobu více než 1,7 milionu nových praček. Výsledky potvrzují rostoucí význam cirkulární ekonomiky i schopnost vracet cenné materiály zpět do oběhu. „Díky moderním technologiím recyklace elektroodpadu se daří z vysloužilých spotřebičů získávat především železo, měď a hliník, tedy suroviny klíčové pro průmysl i výrobu nových výrobků. Největší podíl z těchto materiálů tvoří železo, kterého se z elektroodpadu vybraného v roce 2025 podařilo získat přibližně 42 256 tun, což odpovídá množství materiálu potřebnému pro výrobu více než 1,7 milionu praček,“ říká Roman Tvrzník, předseda představenstva ELEKTROWIN a.s.
Nejen pračky, ale i miliony mincí a plechovek
Měď patří mezi strategické suroviny nezbytné pro energetiku, elektroniku i moderní technologie. V roce 2025 se podařilo recyklací získat přibližně 1 470 tun tohoto kovu. Takový objem by stačil na ražbu více než 261 milionů mincí v hodnotě 1 €. Recyklovaná měď tak může najít nové uplatnění nejen v moderních technologiích, ale třeba i v podobě mincí, které každodenně nosíme v peněženkách. Trojici klíčových surovin, které se díky recyklaci vrací do našich životů, uzavírá hliník. Z odevzdaného elektra ho zpracovatelé vytěžili celkem 1 783 tun. To je zásoba materiálu, ze které by bylo možné vyrobit téměř 119 milionů hliníkových plechovek o objemu 0,33 l.
„Díky aktivnímu zapojení občanů a fungujícímu systému zpětného odběru se daří vracet cenné kovy zpět do oběhu v podobě kvalitních druhotných surovin. Sběr elektroodpadu snažíme lidem co nejvíce usnadnit prostřednictvím rozsáhlé sběrné sítě, která dnes v Česku čítá 12 000 sběrných míst,“ dodává Roman Tvrzník.
Údaje o zpětném odběru vysloužilých elektrozařízení za rok 2025 byly ověřeny nezávislým auditem. Ten potvrdil, že celková míra sběru elektroodpadu společnosti Elektrowin dosáhla 72,25 % a výrazně tak překročila 65% hranici stanovenou zákonem o výrobcích s ukončenou životností. Míra materiálového a energetického využití materiálů získaných z elektrozařízení se podle jednotlivých skupin pohybovala od 82,94 % do 97,78 %, což potvrzuje vysokou efektivitu dalšího využití vytříděných materiálů.
Klíč k evropské surovinové soběstačnosti
Recyklace kovů z elektrozařízení ale už dávno není jen o ekologii. Evropská unie je dnes závislá na dovozu klíčových materiálů ze zemí mimo EU, přičemž největším dodavatelem je Čína. Mezi tyto kritické suroviny patří i hliník a měď, bez kterých se neobejde výroba solárních panelů, elektromobilů, moderní elektroniky ani obranný průmysl. Nová evropská pravidla proto požadují, aby Evropa do roku 2030 dokázala alespoň 15 % své spotřeby těchto kovů pokrýt z vlastního recyklovaného odpadu. Každý spotřebič odevzdaný prostřednictvím systému zpětného odběru tak přispívá k většímu využívání domácích zdrojů surovin a ke snižování závislosti Evropy na jejich dovozu.
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