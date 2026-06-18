Ekonomiku v 1. čtvrtletí podpořily hlavně investice

Mezičtvrtletní růst české ekonomiky v 1. čtvrtletí zpomalil. Hlavním důvodem bylo zhoršení bilance zahraničního obchodu. Naopak posilovala domácí investiční aktivita. Silný nominální růst mezd a zvolnění cenového růstu na začátku roku vedly k posílení kupní síly mezd.
Hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí 2026 mezičtvrtletně vzrostl o 0,2 % a meziročně o 2,2 %. „Na zpomalení mezičtvrtletního růstu české ekonomiky se projevilo zejména zhoršení bilance zahraničního obchodu. Na druhé straně investice navázaly na silný konec loňského roku a solidně rostly. Reálný růst průměrných mezd posiloval, ale domácnosti zůstaly zdrženlivé v oblasti velkých výdajů a zvolnění tempa ukazovaly i výdaje na služby,“ říká Jaroslav Sixta, místopředseda Českého statistického úřadu
Přebytek bilance zahraničního obchodu se zbožím a službami se v 1. čtvrtletí meziročně i mezičtvrtletně snížil. Dovoz totiž rostl výrazně silněji než vývoz. Nejvíce se zhoršovala bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji, základními farmaceutickými výrobky a přípravky, a základními kovy. Hrubá přidaná hodnota v 1. čtvrtletí 2026 vzrostla mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. Na zvolnění její mezičtvrtletní dynamiku měl hlavní podíl pokles v průmyslu. Meziročně rostla všechna sledovaná odvětví, ale na oslabení celkového růstu hrubé přidané hodnoty mělo největší podíl zpomalení v průmyslu, stavebnictví, v uskupení obchod, doprava, ubytování a pohostinství a i v informačních a komunikačních činnostech.
Meziroční růst spotřebitelských cen ze celé 1. čtvrtletí dosáhl 1,6 % a mezičtvrtletně se ceny zvýšily o 0,7 %. Meziroční vývoj cen ovlivnily především ceny potravin a nealkoholických nápojů, u kterých se zastavil meziroční nárůst, a dále pokles cen elektřiny. Průměrná hrubá měsíční mzda zaměstnanců v 1. čtvrtletí dosáhla 50 282 korun a její meziroční růst zrychlil na 8,1 %. To se spolu se zpomalením růstu spotřebitelských cen odrazilo v reálném navýšení průměrné mzdy o 6,4 %. Celková zaměstnanost v 1. čtvrtletí vzrostla mezičtvrtletně o 0,4 % a meziročně o 1,1 %. Těžiště nárůstu spočívalo nadále téměř výhradně ve službách. Obecná míra nezaměstnanosti se lehce zvyšovala, ale její úroveň zůstávala jen míně nad 3 %.
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