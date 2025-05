Ekologie i bezpečnost. Plzeňský tým uspěl jako jediný ze 34 v evropské výzvě

Na vývoj ekologicky šetrných a požárně bezpečných kabelových izolací cílí projekt Západočeské univerzity, který v dané kategorii uspěl jako jediný ze 34 návrhů z celé Evropy ve výzvě M-ERA.NET Call 2024.

Na letištích, v tunelech, ve výškových budovách, ale i v moderních technologiích jako elektromobilita či solární elektrárny. Všude tam najdou uplatnění kabely, na jejichž vývoj se zaměřuje mezinárodní projekt EnFiCab (Environmentally Responsible and Low Fire-hazard Polymer Composites for the Cable Insulations). Ekologicky šetrné a požárně odolné kabelové izolace budou tvořeny z kompozitního materiálu na bázi polyethylenu. Tento materiál má kombinovat bezhalogenové retardéry hoření přírodního původu, jako jsou hydroxidy kovů a jílové minerály, a nabídnout výrazně vyšší požární odolnost.

„Nový materiál se obejde bez halogenových přísad, které při hoření produkují toxické zplodiny, a je tím pádem šetrnější k životnímu prostředí,“ vysvětlil Radek Polanský, hlavní řešitel projektu z Fakulty elektrotechnické ZČU. Do výzvy M-ERA.NET Call 2024 bylo podáno celkem 389 projektových návrhů. Z nich uspělo pouze 31 – což odpovídá míře úspěšnosti 7,9 %. V tematické oblasti High Performance Composites, kam spadá i EnFiCab, přihlásili odborníci 34 návrhů, ale podpořen byl pouze tento jediný – s mírou úspěšnosti 2,9 %, nejnižší ze všech kategorií výzvy.

K oficiálnímu zahájení projektu došlo 15. května na Západočeské univerzitě v Plzni, kde koordinátor projektu prezentoval administrativní a finanční rámec a partneři představili své odborné přínosy a role. Projekt vede tým z katedry materiálů a technologií FEL ZČU. Na vývoji spolupracují Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied a Elektroinštitút Milan Vidmar ze Slovinska. Financování zajišťují národní grantové agentury TA ČR, SAS a MVZI.