Dotřiďovat nebo nedotřiďovat?

Některé strany se domnívají, že povinné systémy dotřiďování směsného odpadu před energetickým využitím jsou nejlepším řešením pro dosažení evropských cílů v oblasti oběhového hospodářství. Vypadá to ale, že pro Českou republiku se nejedná o nejšťastnější řešení.

Lobbistické organizace Zero Waste Europe (ZWE) a Reloop navrhují, aby před spálením směsného odpadu bylo povinná jeho dodatečná úprava. Cílem je odstranit materiály fosilního původu a zajistit, že k výrobě energie z obnovitelných zdrojů bude využíván pouze biogenní odpad.

Výsledek studie organizací, která byla zveřejněna 16. února, se odráží v některých navrhovaných změnách k probíhající revizi směrnice o obnovitelných zdrojích energie (RED). Ta nastavuje rámec podpory energie z obnovitelných zdrojů včetně biomasy. Již ve své první verzi zahrnuje i biologicky rozložitelnou část odpadu.

Směrnici RED v současné době posuzuje Evropská rada a Parlament. Trialog k pozměňovacímu návrhu Evropského parlamentu, který se týká využívání směsného odpadu pro účely "obnovitelné energie", by se měl uskutečnit 28. března.

Podle Evropské asociace odpadového hospodářství (FEAD) ale dotřiďování směsného odpadu před spalováním není řešením, naopak by mohlo oblast odpadového hospodářství negativně ovlivnit. Existuje oprávněná obava, že u občanů by mohl převládnout dojem, že nemusí třídit odpady u zdroje, protože dojde k jejich následnému vytřídění. To by podkopalo celé roky osvěty a nemalé investice, které odpadový sektor vynaložil na zavedení a zajištění funkčního třídění komunálního odpadu jeho původci. Zrovna v případě České republiky, která ve třídění patří mezi evropskou špičku, by to znamenalo krok zpátky.