Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun

Operační program Spravedlivá transformace (OPST) už vyhlásil 13 výzev v celkové výši 23,2 miliard korun z celkové dvaačtyřicetimiliardové alokace. To znamená, že celá polovina finančních prostředků z programu je už nyní dostupná zájemcům a další výzvy budou v příštích třech měsících přibývat. Program dosud registruje žádosti o podporu za 12 miliard korun. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) nabízí pomocí tohoto programu dotace pro obyvatele, obce a firmy v krajích, které se musí vypořádat s útlumem těžby uhlí. Přispívá na aktivity, které pomáhají řešit jak sociální a hospodářské, tak environmentální dopady přechodu na nízkoemisní ekonomiku.

Operační program Spravedlivá transformace je zcela novým programem, který má pomoci regionům, jejichž hospodářství je silně provázáno s těžbou uhlí, zmírnit negativních dopadů jejího ukončování a usnadnit jejich přeměnu.„Český OPST byl jedním z prvních programů spravedlivé transformace, který v EU vznikl. I tak jej Evropská komise schválila teprve v září 2022. Odchod od uhlí je výzvou pro řadu regionů po celé Evropské unii. V našem případě jde o Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký kraj,“ uvedl ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) s tím, že cílem programu je, aby finance směřovaly právě do oblastí, které jiné dotační programy nepokryjí vůbec nebo kde je třeba více peněz.

„Pro uhelné kraje to jsou extra prostředky oproti ostatním regionům a zároveň jedinečná příležitost, jak proces jejich transformace urychlit. Do léta chceme vyhlásit dalších 23 výzev s alokací 5,2 miliard korun. Na konci prvního pololetí to bude dohromady 28,6 miliard korun. Podpoříme rozvoj současných a také vznik nových malých a středních podniků, připravujeme výzvu na vzdělávání a rekvalifikaci v podnicích zasažených transformací. Pro veřejný sektor plánujeme například náborové příspěvky pro učitele nebo motivační příspěvky pro výzkumníky. A spustíme i výzvy na podporu obnovy území, tedy investice nejen do ochrany přírody a krajiny, ale i na budování turistické infrastruktury,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík.

Program nabízí celkem 42 miliard korun, které musí být proinvestovány nejpozději do konce roku 2029. Ministerstvo životního prostředí se v loňském roce intenzivně věnovalo jeho nastartování, včetně přípravy výzev, které jsou svým tematickým zaměřením velice odlišné. Míří na podporu místních podnikatelů, ale i na vzdělávání a výzkumné projekty nebo na ochranu životního prostředí. Hned od začátku se MŽP zaměřilo na přípravu podpory strategických projektů. To jsou finančně náročná a komplexní opatření, která budou mít v regionech největší dlouhodobý efekt. Zároveň potřebují delší dobu na přípravu i realizaci. Výzvu pro strategické projekty se podařilo vyhlásit už 30. listopadu 2022, tedy necelé dva měsíce po schválení samotného programu.

Operační program Spravedlivá transformace v tuto chvíli nabízí tři formy podpory. Vedle zmíněných strategických projektů, které doporučují jednotlivé kraje, jsou to tematické výzvy pro široké spektrum žadatelů podle jednotlivých témat. Příkladem jsou aktuálně otevřené výzvy na podporu lepšího připojení a využívání internetu ve školách nebo modernizace jejich odborných učeben a pracovišť odborného výcviku za 1,5 miliardy korun.

Třetím druhem podpory jsou zastřešující projekty. Jde o výzvy zaměřené na menší a typově podobné projekty, které jsou průběžně vyhlašovány jednotlivými kraji. Ty fungují na podobném principu jako například kotlíkové dotace. Kraje si zažádají o finanční prostředky, které pak samy podle závazných pokynů nabízejí přes krajské výzvy přímo jednotlivým žadatelům. Tady půjde o investice do digitalizace nebo inovací pro firmy i veřejný sektor. V druhé polovině letošního roku začnou nabíhat první výzvy pro soukromý sektor.

