ČR vytvořila dobrý základ pro další rozvoj systému nakládání s radioaktivním odpadem, shodli se experti

Česká republika vytvořila dobrý základ pro bezpečné a odpovědné nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Takový je závěr týmu expertů Mezinárodní agentury pro atomovou energii, který ukončil misi ARTEMIS. Hodnotící tým poskytl vládě České republiky několik doporučení, zejména v oblasti plánování nových jaderných zdrojů a jejich implementace do aktualizace Státní energetické koncepce. Zároveň vyzdvihl i dobrou praxi v uplatňování strategie pro bezpečné nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem. Závěrečnou zprávu by měla Mezinárodní agentura pro atomovou energii zveřejnit začátkem příštího roku.

„Správa úložišť radioaktivních odpadů si váží odborné diskuse s Mezinárodní agenturou pro atomovou energii. Jsme rádi, že agentura potvrdila, že s radioaktivními odpady nakládáme bezpečně a odpovědně. Všechny organizace zapojené do zajištění bezpečnosti ukládání radioaktivních odpadů prokázaly během hodnocení vysokou úroveň profesionality při všech svých činnostech,“ říká ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů Lukáš Vondrovic.

Hodnotící tým Mezinárodní agentury pro atomovou energii, v čele se Sylvie Voinis z francouzské organizace ANDRA, ukončil desetidenní misi v České republice ve středu 25. října. Přezkum národního programu si vyžádala vláda prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2018, aby podpořila cíl České republiky splnit závazky EU týkající se nezávislých přezkumů národních rámců a programů pro nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem.

Mise ARTEMIS navázala na zjištění získaná z kontrolní mise na regulační rámec (tzv. mise IRRS), o které v květnu informoval Státní úřad pro jadernou bezpečnost na svých webových stránkách. Hodnotící tým mise ARTEMIS se skládal ze šesti předních expertů z Francie, Maďarska, Rumunska, Slovenska, Švédska a Spojeného království a technické podpory specialistů z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Mise se rovněž účastnil pozorovatel za Evropskou komisi

„Česká republika zavedla mnoho důležitých nástrojů pro bezpečné nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem,“ říká Sylvie Voinis a dodává: „Zohledněním výsledků této mise bude Česká republika i nadále v dobré pozici tak, aby mohla i nadále plnit vysoké standardy bezpečnosti nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v zemi.“

V průběhu mise Artemis proběhly prezentace a diskuse expertů Ministerstva průmyslu a obchodu, Správy úložišť radioaktivních odpadů, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, společností ČEZ, a.s. a ÚJV Řež, a.s. Průběh mise byl rovněž doplněn o exkurzi do prostor Úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic.

„Za českou stranu oceňujeme přístup zahraničních odborníků a děkujeme jim za intenzivní diskusi. Doporučení agentury nám pomůže zlepšit rámec nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, který je nezbytnou součástí rozvoje jaderného programu v České republice. Jsme přesvědčeni, že jsme na správné cestě i nadále vylepšovat své plány, a to nejen v případě hlubinného úložiště radioaktivního odpadu,“ říká zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů Tomáš Ehler z Ministerstva průmyslu a obchodu.