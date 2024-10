ČIŽP dohlíží na nakládání s odpadními vodami z ostravské Koksovny Svoboda

Česká inspekce životního prostředí intenzivně monitoruje mimořádnou situaci v souvislosti nefunkční Ústřední čistírnou odpadních vod v Ostravě a vyhodnocuje potenciální rizika pro životní prostředí, zejména vodní toky s možným dopadem na přeshraniční vody. Vzhledem k tomu, že řeka Odra je v současné době významně zatížena splaškovými vodami, další znečištění je nežádoucí. Inspekce se proto zaměřila na riziko vypouštění nečištěných průmyslových vod. Jedním z rizikových zařízení je „Koksovna Svoboda“ provozované společností OKK Koksovny v Ostravě-Přívozu.

Koksovně povodně znemožnily standardní vypouštění odpadních fenolčpavkových vod do kanalizace a následně na ÚČOV, jejíž úplné zprovoznění bude trvat měsíce. Provozovatel koksovny v současné době zachytává nepřečištěné odpadní vody v retenčních nádržích a pomocí cisteren je odváží na zařízení k tomu určená.

„Průběžně monitorujeme, jakým způsobem je s fenolčpavkovými vodami nakládáno. Požadujeme po provozovateli, aby nás každý den až do opětovného zprovoznění Ústřední čistírny odpadních vod informoval o množství vzniklých fenolčpavkových vod a využití kapacity jímek. Náš monitoring spočívá mj. také ve sledování vybraných parametrů vzorků vody z Černého příkopu, Odry a výusti koksoven do řeky Ostravice. Další monitoring provádí po dohodě s námi správce toku Povodí Odry a.s.,“ vysvětluje Daniel Grůza, ředitel Oblastního inspektorátu Ostrava.

Vzhledem k závažnosti situace inspekce vyzvala OKK Koksovny k neprodlenému provedení preventivních opatření k zamezení bezprostřední hrozby ekologické újmy. Mezi opatřeními je kromě každodenního reportingu také povinnost dodržovat postupy zabraňující úniku znečištěných vod do vodních toků. „Přímé vypouštění odpadních vod do vod povrchových by představovalo bezprostřední riziko pro životní prostředí. Fenolčpavkové vody obsahují nadlimitní koncentrace kyanidových a amonných iontů, fenolů, dehtovitých a dalších látek, které mohou způsobit zásadní zhoršení kvality vody, zvýšit riziko úhynu ryb a organizmů vázaných na vodní prostředí,“ popisuje Daniel Grůza.

Ke dni vydání této zprávy byla všechna opatření ze strany provozovatele koksovny dodržována.