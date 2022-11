Čína by měla zaplatit klimatické škody, říká německá ministryně

Země, jako je Čína, by měly více přispívat na kompenzační platby pro země zasažené klimatickými katastrofami, uvedla v pátek pro televizní stanici Bayerischer Rundfunk německá spolková ministryně pro hospodářskou spolupráci a rozvoj Svenja Schulzeová.

„Čína v současnosti přispívá k celkové produkci emisí skleníkových plynů 28 %. Musí se proto připojit a přispět k řešení škod," řekla Schulzová v rozhovoru pro Bayerischer Rundfunk. „Vždy se schovávají za to, že jsou rozvojovou zemí. De facto už ale rozvojovou zemí nejsou," dodala ministryně.

Čína je největším producentem skleníkových plynů a CO2 na světě, následují ji Spojené státy a Indie. Oproti tomu Evropa se na celkových emisích podílí pouze asi 8 %, přitom se stala lídrem v zavádění politik směřujících k nízkouhlíkové ekonomice.

V pátek byl projednáván návrh Evropské unie, jehož cílem je vyřešit patovou situaci ohledně financování zemí zasažených klimatickými katastrofami a dospět ke konečné dohodě v rámci letošního klimatického summitu, který se koná v Egyptě.

Návrh EU spočívá ve zřízení zvláštního fondu, který by v nejzranitelnějších zemích kryl ztráty a škody. Fond by byl financován ze „široké dárcovské základny“. To znamená, že by do fondu musely přispět rozvíjející se ekonomiky s vysokými emisemi, jako je Čína, namísto toho, aby byl fond financován pouze bohatými zeměmi, které historicky nejvíce přispěly ke globálnímu oteplování.

S odlišným návrhem přišly rozvojové země a Čína, které požadovaly, aby všechny rozvojové země měly k fondu přístup. Návrh by Číně umožnil peníze z fondu čerpat, nemusela by do něj ale svými prostředky přispívat.

Podle německé ministryně jednání o povinných kompenzačních platbách stále probíhají „a tak se nedomnívám, že jej dnes uzavřeme, budeme potřebovat více času“.