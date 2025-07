ČR odeslala Evropské komisi požadavky na změnu obchodování s emisními povolenkami

Česká republika odeslala Evropské komisi tzv. non-paper za 18 členských států, které jej podepsaly. Státy, jež představují nadpoloviční většinu EU, žádají Komisi o zásadní změny a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné a nebude mít negativní dopad na občany.

Česká republika je pro zrušení či odsunutí systému obchodování s emisními povolenkami v oblasti dopravy a budov, nicméně na tom nepanuje v EU dostatečná shoda. ČR se ale podařilo dosáhnout kompromisu a tento dokument, který v pěti bodech požaduje záruky, podpořilo 18 států.

„Stále platí, že nejlepší by bylo nové emisní povolenky úplně zrušit nebo odložit, na to ale bohužel nemáme nyní potřebnou většinu. Česká republika proto postupuje v krocích a vypracovala společný dokument, tzv. non-paper, který navrhuje konkrétní úpravy ETS2 a který již podepsala kvalifikovaná většina států Unie, což jasně ukazuje, že naše obavy nejsou ojedinělé. Děláme maximum pro to, aby klimatická politika EU nebyla jen ambiciózní, ale také sociálně únosná, ekonomicky rozumná a neměla negativní dopad na naše domácnosti nebo podniky,“ uvedl premiér Petr Fiala.

ČR v úsilí podpořily velké státy, jakými jsou Německo, Itálie, Španělsko, Polsko, Rakousko, Belgie a další. S Evropskou komisí česká vláda návrhy projednávala a samotná Komise vnímá tlak členských států a potřebu úpravy. Český návrh se soustředí na posílení a zefektivnění mechanismů, které zabrání prudkému zdražení ceny povolenky, a tedy i skokovému nárustu ceny například za benzín, naftu či plyn.

„Nyní očekáváme, že Evropská komise bude jednat rychle a přijde s legislativním návrhem změny tak, aby se finální návrh projednal, odsouhlasil a byl platný do konce tohoto roku,“ prohlásil ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Máme jasné požadavky na mechanismy, které zajistí předvídatelnost a perspektivu ceny povolenek. Jde třebao zveřejňování informací o tempu zavádění bezemisních technologií, což bude mít vliv na cenu povolenky. Dále jde o nástroj na stabilizaci trhu (MSR), který uvolní dodatečné množství povolenek, pokud by byl povolenek na trhu významný nedostatek. Tento nástroj by měl být posílen a zefektivněn, aby nehrozily situace s vysokými cenami. Na trh by tak mělo být možné umístit více povolenek, než s kolika se dnes počítá. A zároveň by byla možnost uvolnit povolenky navíc kdykoli v případě potřeby, nejen jednou za rok. Cílem je také posílení prahu pro cenu povolenky na 45 EUR, nad jehož hranicí se na trh uvolní další povolenky tak, aby se cena snížila,“ představil požadavky ministr Petr Hladík.

Obchodování s emisními povolenkami (EU-ETS2) se vztahuje pouze na fosilní zdroje – tedy benzín, naftu, plyn či uhlí. Nevztahuje se na dřevo, pelety, biopaliva atd. Účelem emisního povolování tak není pouze snižování emisí, ale zejména snižování závislosti na dovozu fosilních paliv.

„Pokud by ceny pohonných hmot přesáhly určitou mez, může stát zasáhnout a snížit spotřební daň, která je zahrnuta v benzínu a naftě ve výši 9 až 13 Kč/litr. Tento nástroj už jednou současná vláda v roce 2022 využila,“ dodal ministr Hladík

5 zásadních bodů non-paperu, které zaručí stabilitu ceny emisních povolenek: