Chodov po deseti letech mění poplatky za komunální odpad

Chodov upraví od příštího roku výši poplatků za komunální odpad. Reaguje tak na neustále se zvyšující rozdíl mezi vstupními náklady a příjmy.

Poplatky v Chodově patří v současné době ve srovnání s okolními městy k nejnižším, radnice je navíc nezvyšovala řadu let, naposledy v roce 2013. Zatímco v roce 2014 doplácel Chodov ze svého rozpočtu na odpady zhruba pět milionů korun, v tom letošním počítá odhad s částkou necelých 16 milionů korun. Za uplynulých deset let je součet ročních částek, které vyrovnávají rozdíl mezi příjmy od obyvatel plus společnosti EKO-KOM a výdaji města, bezmála osmdesát milionů korun.

„V poslední době ceny vstupů dramaticky narostly. Zvedá se zákonný poplatek na skládce, chystá se zvýšení DPH u odpadů o šest procent, inflace, vyšší mzdy a ceny energií, to vše se na konečné ceně podepisuje,“ vysvětlil starosta Patrik Pizinger, proč je žádoucí poplatky po letech upravit.

Podle něj by obyvatelé Chodova měli městu pomoci část těchto rostoucích nákladů nést. „Nejde o peníze, které zůstanou městu, vše jde do svozu a likvidace odpadu,“ zdůraznil starosta.

Zastupitelé nakonec nešli cestou nejvýše možného poplatku, který činní 0, 90 haléřů za litr komunálního odpadu, a pro rok 2024 včera schválili cenu 0, 60 haléřů. Dosud se v Chodově platí 0,32 haléřů. Nově se tak například u 120 litrové nádoby se svozem 1x týdně zvedne roční poplatek z 1997 na 3744 korun.

Město v následujícím roce bude mít podle propočtů náklady na likvidaci odpadů při novém poplatku zhruba 30,6 milionů korun. K tomu je třeba připočíst dalších deset milionů, které zahrnují mimo jiné provoz sběrného dvora, zajištění úklidových čet a další práce související s odpadem. Na příjmech však získá podstatně méně, a to přibližně 14,5 milionu korun.