Chladnou hlavu v oteplujícím se světě

Aktuálním problémem lidstva jsou zvyšující se exhalace skleníkových plynů a s nimi spojené rekordní oteplování. Spalováním fosilních paliv se problém emisí zhoršuje, navíc se zásoby fosilních zdrojů postupně vyčerpávají. U ropy se zásoby odhadují na 50 let, u zemního plynu na 53 let a u uhlí na 114 let.

Podle studie Reuters by Evropa k vybudování soběstačného energetického sektoru bez fosilních paliv musela do roku 2040 investovat zhruba dva biliony eur, konkrétně do roku 2030 každoročně 140 miliard eur a v dalším desetiletí každoročně 100 miliard eur.

Evropský parlament odsouhlasil v září posílení obnovitelných zdrojů na podíl 42,5 % do roku 2030, zejména solární, vodíkové a geotermální energie. Odbouráním byrokracie by povolovací řízení nemělo trvat déle než 24 měsíců. V září schválila EK aktualizovaný český národní plán obnovy na podporu cílů v oblasti ochrany klimatu s podílem 42,9 %, přičemž část je věnována na renovace budov, vývoji nových fotovoltaických zdrojů a podpory nákupu elektrických nebo vodíkových vozů. Na udržitelnou dopravu je plánována částka 24 miliard eur.

Podle březnové studie poradenské společnosti Bain je mobilita v současnosti příčinou 30 % celosvětových emisí CO2, většinu má na svědomí silniční doprava. Přibližně 10 % všech surovin, pomocných a provozních materiálů používaných na celém světě se aplikuje v sektoru mobilita. U evropských výrobců automobilů je podíl recyklovaných a znovu použitých matriálů pro nové vozy 23 %, do roku 2040 by se mohl více než zdvojnásobit – na 59 %, čímž by se snížily emise CO2 spojené s používáním materiálů o 60 %. Míra recyklace automobilu by se mohla zvýšit z dnešních 80 % na 97 %. V tom je kalkulováno i zvýšení podílu použitých dílů při opravách z dnešních 2 % na 12 %.

Pro zajímavost uvádím hodnoty průměrných exhalací CO2 v gramech na km pro jednotlivé typy dopravy, včetně podílu výroby, oprav a provozu: