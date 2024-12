Chemická recyklace stále čeká na svůj legislativní „jízdní řád“

Evropský parlament (EP) formálně potvrdil nové nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR), které vyžaduje od roku 2030 povinný vysoký obsah recyklátu v plastových obalech. Bez chemické recyklace bude ovšem složité tyto podmínky splnit.

PPWR potvrzené EP bude v následujících týdnech formálně schválené i Radou a nabyde platnosti 20 dnů po uveřejnění v oficiálním věstníku EU. Nařízení se mimo jiné významně zaměřuje na pravidla pro plastové obaly a plastové části obalů.

Do 1. ledna 2030 nebo tři roky ode dne vstupu budoucího prováděcího aktu v platnost, podle toho, co nastane později, musí veškeré plastové části obalů uváděných na trh v přepočtu na jeden výrobní závod a rok obsahovat minimální procentuální podíly recyklovaného materiálu získaného ze spotřebitelského plastového odpadu podle druhu obalu a obalového formátu.

Konkrétně je to:

30 % u obalů určených pro styk s citlivými produkty, jejichž hlavní složku tvoří polyethylentereftalát (PET), kromě plastových nápojových lahví na jedno použití;

10 % u obalů určených pro styk s citlivými produkty, jež jsou vyrobeny z jiných plastových materiálů, než je PET, kromě plastových nápojových lahví na jedno použití;

30 % u plastových nápojových lahví na jedno použití;

35 % u jiných plastových obalů

Do 1. ledna 2040 je povinný obsah recyklátu ještě vyšší:

50 % u obalů určených pro styk s citlivými produkty, jejichž hlavní složku tvoří PET, kromě plastových nápojových lahví na jedno použití;

25 % u obalů určených pro styk s citlivými produkty, jež jsou vyrobeny z jiných plastových materiálů, než je PET, kromě plastových nápojových lahví na jedno použití;

65 % u plastových nápojových lahví na jedno použití;

65 % u jiných plastových obalů

Výrobci obalů si silně uvědomují tyto podmínky a již nyní řeší, kde získat tak velké množství recyklátu, zejména pro potravinářské, farmaceutické či kosmetické účely.

Výrobce, kteří balí do plastových obalů a platí do systému Rozšířené odpovědnosti výrobce (Extended Producer Responsibility – EPR) poplatky, zajímá nejen to, zda jejich obaly budou obsahovat povinný recyklát, ale zda budou od roku 2030 také dobře recyklovatelné. Podle složitosti recyklovatelnosti platí v rámci tzv. ekomodulace poplatky – čím hůře recyklovatelný obal, tím větší poplatek.

Od roku 2030 je tedy nutné zajistit recyklačním průmyslem několikanásobné množství recyklátu do různých materiálů plastových obalů. Není to už jen PET, ale všechny druhy plastů – HDPE, LDPE, PP, PE a další. Vysokou poptávku po recyklátu může zajistit už jen chemická recyklace, která díky své technologii zvládne zpracovat i znehodnocené plasty (degradované po opakované mechanické recyklaci či znečištěné), které mechanická recyklace už neumí zprocesovat a posílá tento plastový odpad především do spaloven. V Evropě je k dispozici 10-15 milionů tun surovin pro chemickou recyklaci.

