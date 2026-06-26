ČEZ Distribuce investuje do modernizace sítě 93 miliard korun do roku 2030

Společnost ČEZ Distribuce reaguje na rychlou proměnu energetiky posílením investic do distribuční soustavy. V letech 2026 až 2030 plánuje investovat celkem 93 miliard korun, přičemž už v roce 2025 dosáhly investice 19,2 miliardy Kč, což představuje druhý nejvyšší objem v historii společnosti. Ve středních Čechách do roku 2030 ukrojí z celkové částky více než 18 miliard korun.
Hlavním cílem těchto investic je připravit síť na zásadní změny v energetice – zejména dynamický rozvoj decentralizované výroby, akumulace, digitalizace, elektromobility a elektrifikace vytápění. Distribuční síť se tak stává klíčovou infrastrukturou celé transformace energetiky.
„Distribuční síť je páteří celé energetiky, která teď prochází velkou transformací. Jen do roku 2030 proto směřujeme do sítí více než 93 miliard korun, které zajistí nejen kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny, ale jsou důležité také pro posílení kapacity, digitalizace a chytrého řízení. Právě chytré měření a moderní technologie nám umožní síť efektivněji využívat a připojovat další zdroje a bateriová uložiště. Investice se snažíme zároveň co nejvíce optimalizovat, aby byly efektivní a plnily požadavky spotřebitelů,“ říká Martin Zmelík, generální ředitel ČEZ Distribuce.
Chytré měření v praxi: konkrétní přínosy pro síť i zákazníky
Zásadní roli v modernizaci sítě hraje digitalizace a rozvoj chytrého měření. ČEZ Distribuce má již nyní instalováno přibližně 430 tisíc inteligentních elektroměrů, do roku 2027 počítá pak s instalací celkově 800 tisíc kusů. Do roku 2030 počítá ČEZ Distribuce s postupným navýšením počtu chytrých elektroměrů na 1,5 milionu kusů, což odpovídá zhruba 42 procentům z celkových 3,8 milionu odběrných míst, ale zároveň až 80 procentům z celkového spotřeby.
Chytré měření umožní efektivnější řízení sítě v reálném čase, rychlou identifikaci poruch, integraci decentralizovaných zdrojů a akumulace, rozvoj sdílení elektřiny a nových energetických služeb a přesnější a spravedlivější nastavení tarifů. Pro zákazníky pak její výhody budou spočívat přesnější sledování spotřeby online a optimalizace úspor, a tedy i plateb za elektřinu. ČEZ Distribuce zároveň počítá s dalším rozvojem flexibility a agregace, což přináší výrazně vyšší nároky na data i IT infrastrukturu provozovatele distribuční soustavy.
„Energetika prochází hlubokou proměnou a stále více klade důraz na spolehlivost, efektivitu i bezpečnost. Pro nás proto nabývá na významu digitalizace, rozvoj mobilních aplikací pro komunikaci se zákazníky i pokročilé systémy řízení, které umožňují co nejrychleji reagovat na poruchy i individuální požadavky,“ vysvětluje dále Martin Zmelík.
Posilování infrastruktury a klíčových uzlů
Součástí investičního programu je také rozsáhlá modernizace infrastruktury. Například v oblasti vedení 110 kV plánuje ČEZ Distribuce do roku 2030 investice přes 4,5 miliardy korun jen ve středních Čechách. Celkově pak do roku 2030 v tomto regionu investuje více než 18 miliard korun. Ve středních Čechách ČEZ Distribuce realizuje několik projektů na posílení sítě 110 kV. Mezi strategické projekty patří nově zrekonstruovaná a rozšířená transformovna Milín, která zásobuje přibližně 100 tisíc domácností a významné průmyslové odběratele v regionu Příbrami, Dobříše a Sedlčan.
V Mělníku vzniká nová rozvodna za 294 milionů korun, jejímž cílem je zajistit vyvedení výkonu z nové paroplynové elektrárny v lokalitě Elektrárny Mělník. Dále v regionu pokračuje obnova vedení mezi Čechy Střed a Mladou Boleslaví za 148 milionů korun, která zvýší přenosovou kapacitu i spolehlivost dodávek pro klíčové odběratele včetně Škody Auto. Další investice ve výši 140 milionů korun směřuje do kompletní rekonstrukce vedení mezi Milínem a Mirovicemi, která posílí bezpečnost dodávek elektřiny v širším regionu Příbramska a okolí.
Akumulace a fotovoltaiky
Rostoucím trendem v energetice je také akumulace. Ke konci května evidovala ČEZ Distribuce zhruba 10,3 tisíce žádostí o připojení s celkovou kapacitou 440 GWh a rezervovaným výkonem a příkonem 214 GW, což odpovídá více než sedmnáctinásobku roční špičky celé české elektrizační soustavy. Reálně připojitelná a využitelná kapacita je zatím pouze 1-2 GWh. Pokračuje také masivní připojování nových zdrojů, zejména střešních fotovoltaických elektráren. Do sítě ČEZ Distribuce je aktuálně připojeno 158 252 výroben s instalovaným výkonem 8,9 GW. Letos eviduje společnost 11 239 přijatých žádostí o připojení výroben elektřiny, z toho přibližně 41 procent tvoří mikrozdroje.
Tarifní reforma
Dalším nástrojem pro efektivnější využití sítě bude připravovaná tarifní reforma. Ta má od roku 2027 změnit způsob, jakým zákazníci hradí využívání distribuční sítě. Nově budou platby více odrážet skutečný odběr a zatížení soustavy, což má vést k efektivnějšímu využití kapacity. Podle odhadů může reforma uvolnit až 3,3 GW výkonu a omezit potřebu dalších investic do infrastruktury.
ČEZ Distribuce dnes obsluhuje 3,8 milionu odběrných míst, provozuje 171 tisíc kilometrů vedení, 48 600 trafostanic a 284 rozvoden. Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren již dosáhl 3 GW, přičemž v posledních pěti letech přibyly 2 GW nových instalací.
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