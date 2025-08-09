Česko podporuje odstraňování válečných ekologických katastrof na Ukrajině

Česká republika ve spolupráci s mezinárodním Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) podpořila projekt, který vyhodnotil ekologické a zdravotní dopady zničení Kachovské přehrady na Ukrajině. Kachovská přehrada zabírá plochu přes 2 155 kilometrů čtverečních – to je jako 44 vodních nádrží Lipno. Projekt se zaměřil na analýzu kontaminace sedimentů a vody v oblasti bývalé přehrady, která byla v červnu 2023 zničena v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině. Analýza probíhala v mimořádně náročných podmínkách, přímo na frontové linii.
Díky financování, které poskytlo Ministerstvo zahraničních věcí z Programu Ukrajina ve výši přes 400 tisíc dolarů, a dodatečné finanční podpoře Japonska a USA, se podařilo provést odběry a analýzu vzorků a vyhodnotit úrovně kontaminace a rizik pro lidské zdraví a životní prostředí. Na základě těchto zjištění byl vytvořen koncepční model lokality, který slouží jako podklad pro cílená nápravná opatření a dlouhodobé strategie zmírňování dopadů a programů monitorování životního prostředí. Součástí projektu bylo i školení ukrajinských odborníků, zapojení místních komunit a veřejné konzultace. Výsledky byly prezentovány na mezinárodních fórech a přispěly k plánování ekologické obnovy regionu.
V letošním roce Česko podpoří navazující projekt, jehož cílem je zmapovat a vyhodnotit stav průmyslové kontaminace životního prostředí v Kyjevské oblasti, včetně dopadů na jednotlivé složky životního prostředí a souvisejících rizik. Na základě zjištěných dat bude vyvinut model hodnocení zátěže životního prostředí v okolí, který bude následně otestován na vybraných lokalitách. Česko tímto projektem potvrzuje svou dlouhodobou podporu Ukrajině a důraz na propojení zahraniční rozvojové spolupráce s ochranou životního prostředí.
