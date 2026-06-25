Češi sdílejí třikrát více elektřiny než v loňském roce. Celkový objem překonal hranici 100 GWh

Objem sdílené elektřiny v České republice přesáhl podle Elektroenergetického datového centra (EDC) na jaře 47 GWh. Od března do května si tak Češi mezi sebou vyměnili více než trojnásobné množství elektřiny než ve stejném období loňského roku. Celkový objem sdílené elektřiny od spuštění EDC pak dosáhnul 115,6 GWh. To odpovídá roční spotřebě přibližně 39 000 domácností, tedy městu velikosti Ústí nad Labem.
„Během jarního období došlo s rostoucím počtem slunečných dní k výrazným skokovým nárůstům objemů sdílené elektřiny. Stejně jako loni naše statistiky potvrzují souvislost sdílení elektřiny se slunečním svitem a dominantní pozici solárních elektráren mezi využívanými zdroji.,“ uvedl Pavel Šunda, generální ředitel EDC, a dodal: „Zajímavé však je, že zatímco počet účastníků vzrostl meziročně zhruba dvojnásobně, množství sdílené elektřiny stouplo na téměř třiapůlnásobek. To dokazuje, že účastníci se ve fungování sdílení postupně zdokonalují a vyrobenou elektřinu využívají stále efektivněji.“
EDC zajišťuje sdílení elektřiny v České republice od srpna 2024. Letos v létě chystá rozšíření svých služeb o technické zajištění dalších funkcí, jako jsou akumulace energie, agregace technické flexibility a podpora řízení soustavy v podobě tzv. síťového semaforu. U všech tří služeb bude EDC zajišťovat evidenci, zpracování a vyhodnocení dat v 15minutových intervalech.
Osvojení principů sdílení elektřiny mezi zákazníky považuje za dobrou zprávu také Svaz energetiky ČR (SEČR). „Úspěšné etablování sdílení elektřiny nám dává signál, že tuzemský trh dokáže nové funkce přijmout a efektivně využít. Služby agregace a akumulace energií mohou pomoci k zajištění rovnováhy v soustavě a stát se jedním z nástrojů, který může přispět k částečné náhradě odstavovaných uhelných elektráren,“ prohlásil Josef Kotrba, výkonný ředitel SEČR.
Ke konci května evidovalo EDC celkem 44 963 žádostí o registrace ze strany zájemců o sdílení elektřiny. Účastníci se aktuálně sdružují do 27 037 skupin sdílení, do nichž zapojili 28 731 výrobních a 46 545 odběrných míst. Nejpočetnější skupinou sdílení jsou tzv. aktivní zákazníci (25 743), kteří nejčastěji využívají režim sdílení „sám sobě“. Následuje 1101 bytových domů sdílejících elektřinu mezi členy SVJ a 193 energetických společenství. Tato skupina umožňuje sdílení elektřiny mezi až tisícem odběrných míst, a je proto vhodná zejména pro velké průmyslové areály nebo města či obce.
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