Češi odevzdali k recyklaci 576 tun světelných zdrojů

Sběrem a recyklací světelných zdrojů Češi chrání životní prostředí. Jejich množství sebrané v loňském roce odpovídá zhruba 20 kilogramům rtuti, která by tak teoreticky mohla znečistit vodu v objemu jedné lipenské přehrady nebo 51 vodních nádrží Brno. V přepočtu na obyvatele se nejvíce světelných zdrojů sebralo v Královéhradeckém kraji, nejméně ve Středočeském a Karlovarském kraji.

Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 576 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek, žárovek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně společnosti EKOLAMP, která zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých světelných zdrojů a dalších elektrozařízení. „Se značnou rezervou se nám tak daří plnit zákonem stanovený 65% cíl sběru,“ dodává Zuzana Adamcová.

Díky recyklaci se opětovně využilo přes 90 % materiálů získaných ze světelných zdrojů. Sebrané množství navíc odpovídá zhruba 20 kg toxické rtuti. „Takové množství by teoreticky mohlo ve volné přírodě znečistit vodu v objemu jedné lipenské přehrady, 62 Máchových jezer či 51 Brněnských přehrad. Proto je důležité vysloužilé světelné zdroje uložit do sběrné nádoby a nikoli do běžného odpadu,“ vysvětluje Zuzana Adamcová. Rtuť se během recyklace chemicky stabilizuje a uloží ve speciálním úložišti nebezpečného odpadu.

V průměru každý druhý Čech odevzdal k recyklaci jeden světelný zdroj. V přepočtu na obyvatele se sesbíralo nejvíce světelných zdrojů v kraji Královéhradeckém, kde každý obyvatel odevzdal zhruba dvě žárovky. Naopak nejméně sbírali lidé v krajích Libereckém a Karlovarském (viz graf), tam to nebyl ani jeden světelný zdroj na osobu.

Prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP bylo dále sebráno 4010 tun velkých a malých elektrozařízení. I tento elektroodpad lze efektivně recyklovat: opětovně je možné využít kolem 90 % materiálů, ze kterých jsou elektrozařízení vyrobena.

Pětina lidí odloží elektroodpad do šuplíku či popelnice

Když elektrospotřebič doslouží, lidé ho s největší pravděpodobností ekologicky zlikvidují odložením do sběrného dvora (38 %) či sběrné nádoby (22 %), vyplynulo z nedávné ankety společnosti EKOLAMP. Bohužel, 19 % respondentů přiznalo, že by elektroodpad neekologicky vyhodilo do popelnice či si ho nechalo doma.

„Pokud jde o popelnici, tam elektroodpad rozhodně nepatří, protože pak skončí na skládce či ve spalovně. Ze zařízení musí být odstraněny potenciálně nebezpečné látky, jinak ohrozí životní prostředí. Navíc většinu materiálu lze recyklovat a znovu využít,“ upozorňuje Zuzana Adamcová.

Nejvíce Češi chybují ve sběru různých typů žárovek, které patří také mezi elektroodpad, a do koše se proto nevyhazují. Patří výhradně do speciálních sběrných nádob na světelné zdroje. V žádném případě se nesmějí vyhazovat mezi jiné vyřazené elektrospotřebiče. „Důvodem je jejich křehkost, mezi ostatním elektroodpadem by se mohly rozbít a tím uvolnit do okolí zmiňovanou toxickou rtuť, kterou zářivky v malém množství obsahují,“ uzavírá Zuzana Adamcová ze společnosti EKOLAMP.

Vysloužilé žárovky bez rozdílu typu lze odevzdat ve sběrných dvorech obcí, v obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také často rozmístěny v supermarketech i nákupních centrech nebo na obecních a městských úřadech.