CBAM: Od srpna musí dovozci reportovat skutečné hodnoty emisí

V roce 2021 byl jako součást balíčku „Fit for 55 Package“ předložen mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích, který stanovuje cenu uhlíku na dovážené zboží ze zemí mimo EU. O dva roky později byl přijat. Od srpna letošního roku mají dovážející společnosti povinnost reportovat skutečné hodnoty emisí, které vznikly při výrobě exportovaných výrobků.

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích (Carbon Border Adjustment Mechanism -CBAM), neboli tzv. uhlíkové clo, se vypořádává s konkurenční výhodou, kterou na unijním trhu měli mimoevropští výrobci, jelikož jejich produkce nebyla zatížena poplatky za vypouštění skleníkových plynů. Opatření má z dlouhodobého hlediska zabránit také tomu, aby se výroba přemísťovala mimo EU.

V rámci nových pravidel, které se z počátku budou vztahovat na dováženou elektřinu, železo, ocel, hliník, cement, hnojiva a výrobky z nich, nicméně do budoucna se počítá s rozšířením seznamu, budou mít dovozci produktů na evropský trh povinnost oznámit uhlíkovou stopu výrobku a uhradit adekvátní poplatek.

V současné době platí přechodná fáze CBAM, která potrvá do konce roku 2025. „V přípravné fázi ještě dovozci nebudou muset nakupovat a vyřazovat povolenky. Stejně tak nebudou evropským výrobcům zatím odebírány bezplatné emisní povolenky,“ vysvětluje Ocelářská unie.

V říjnu 2023 vznikla dovozcům povinnost čtvrtletně reportovat emise, a to vždy do jednoho měsíce po konci daného čtvrtletí. Pro srpen a září musí být zpráva podána do 31. října 2024. Od srpna musí dovozci reportovat skutečné hodnoty emisí vzniklých při výrobě importovaných výrobků.

Zatímco dříve mohly firmy uvádět standardizované hodnoty, nyní budou muset získat přesná data přímo od svých dodavatelů. „To může být administrativně i časově náročné, zejména kvůli nutnosti komunikovat s dodavateli ve třetích zemích,“ uvádí Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Evropská komise naplánovala, že mechanismus uhlíkového cla bude zaváděn postupně. To znamená, že do konce roku 2024 bude možné použít různé metody výpočtu emisí, od roku 2026 bude nutné uplatňovat pouze metodiku Evropské unie. Neplnění těchto povinností může vést k pokutám.

1. Fáze: Přechodné období od 4. čtvrtletí 2023 do 31. prosince 2024

Dovozci budou muset podávat pravidelné zprávy CBAM do systému CBAM.

Útvary Komise budou dohlížet na provoz systému CBAM a koordinovat jeho fungování a dodržování ustanovení nařízení CBAM.

Celní správy členských států budou oznamovat výkonnému úřadu (EO) své povinnosti vyplývající z nařízení CBAM a hlásit dovoz výrobků CBAM za určité období prostřednictvím stávajícího systému dohledu nebo jinými dočasnými prostředky v případě výjimky.

Příslušné orgány členských států pro CBAM budou odpovědné za správu účtů EO CBAM a budou spolupracovat s celními orgány a útvary Komise, aby zajistily dodržování ustanovení nařízení CBAM.

2. Fáze: Přechodné období rozšířené o autorizaci deklarantů CBAM a registraci provozovatelů a zařízení ze třetích zemí od 31. prosince 2024 do 31. prosince 2025:

Centrální systém CBAM by měl umožnit hospodářským subjektům z EU v roli deklaranta pro dovoz požádat o povolení CBAM, které budou příslušné orgány EU ověřovat a sledovat v průběhu jejich životního cyklu, včetně udělení povolení, posuzování využívání povolení a dokonce i rozhodování o zrušení povolení, pokud oprávněný deklarant nesplní své povinnosti. Všechna povolení budou registrována v registru CBAM.

Centrální systém CBAM by měl umožnit provozovatelům výrobních zařízení ve třetích zemích, aby se zaregistrovali v registru CBAM a zpřístupnili své ověřené vložené emise skleníkových plynů z výroby zboží oprávněným deklarantům CBAM. Komise by měla spravovat registr CBAM obsahující údaje o oprávněných deklarantech CBAM, provozovatelích a zařízeních ve třetích zemích.

3. Fáze: Finální období od 1. čtvrtletí 2026:

Deklaranti dovozu zboží CBAM musí být držiteli povolení CBAM k dovozu zboží CBAM.

Celní orgány musí povolit dovoz zboží CBAM pouze oprávněným deklarantům CBAM.

Celní orgány by měly provádět kontroly dovozu pro účely CBAM za použití společných rizikových kritérií.

Oprávněný deklarant CBAM každoročně předkládá prohlášení o vložených emisích do dováženého zboží a odevzdává určitý počet certifikátů CBAM, které odpovídají těmto deklarovaným emisím.

Oprávněný deklarant CBAM by měl mít možnost požadovat snížení počtu certifikátů CBAM o cenu uhlíku zaplacenou jinde za tyto emise.

Aby se snížilo riziko úniku uhlíku, měla by Komise přijmout opatření k řešení praktik obcházení.

Pro prodej a zpětný nákup certifikátů CBAM by měla být zřízena společná centrální platforma.

Komise by měla přezkoumat obsah prohlášení CBAM a zapojit členské státy do kontrol.

Členské státy by měly být odpovědné za správné stanovení a výběr příjmů.

Svaz zveřejnil doporučené kroky pro dovozce, mezi které patří: